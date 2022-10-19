«طيران النيل» تطلق أولى رحلاتها من مطار الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

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أقلعت يوم الجمعة الماضي 14 من الشهر الحالي أول رحلة لطيران النيل من مطار الشارقة الدولي متجهة إلى مطار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبهذه المناسبة أقام مجلس إدارة الشركة احتفالية في مطار الشارقة بحضور الشيخ عبد الله بن مسلم بن حم عضو مجلس إدارة مجموعة بن حم المدير التنفيذي لـ«سفريات بن حم» الوكيل الحصري لطيران النيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخليفة الجاري مدير إدارة خدمات مبنى مطار الشارقة، وأحمد عرابي نائب رئيس القطاع التجاري لطيران النيل، ونبيل الصايغ مدير عام سفريات بن حم.

وانطلقت الرحلة رقم NP174 من مطار الشارقة في تمام الساعة 08:00 صباحاً لتصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 09:45 صباحاً لتكون بذلك أتمت أولى رحلاتها بنجاح ولتدشن مرحلة جديدة يتم خلالها إضافة المزيد من الوجهات إلى رحلات «طيران النيل»

ستتم خدمة تلك الوجهة والتي ستكون بمعدّل رحلتين في الأسبوع عبر طائرة ايرباص 320 A/ A321، وبهذه المناسبة قال الشيخ عبد الله بن مسلم بن حم عضو مجلس إدارة مجموعة بن حم المدير التنفيذي لـ«سفريات بن حم»: نهنئ العاملين في «طيران النيل» على هذه الخطوة ونسعى من خلال شراكتنا المتميزة مع وكلائنا إلى إتاحة خيارات أوسع للضيوفنا المسافرين لنقدم لهم تجربة سفر مثالية متكاملة، وذلك لأن إرضاء العميل غايتنا التي نعمل على تحقيقها باستمرار.

ومن جانبه قال أحمد عرابي نائب رئيس القطاع التجاري لطيران النيل: بهذه الانطلاقة الجديدة لرحلاتنا من مطار الشارقة تصبح مجموع الرحلات من مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة 4 رحلات مقسمة بين مطار الشارقة ومطار العين.

وتابع عرابي: تخدم «طيران النيل» 10 وجهات داخل المملكة العربية السعودية، الكويت والخرطوم والسويد وتركيا، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وأكد المدير التنفيذي لطيران النيل نية الشركة زيادة عدد الرحلات المتجهة من وإلى العين والشارقة في الصيف المقبل.

وتعد «بن حم للسفريات» الوكيل المعتمد لطيران النيل في الإمارات بالإضافة إلى الوكيل الحصري في إمارة أبوظبي للخطوط الجوية الأمريكية، الخطوط المغربية، الخطوط السورية، الخطوط التركية، الخطوط الإثيوبية، الخطوط التايلندية، الخطوط الصينية، طيران موريشيوس، طيران بروكسل، النيل للطيران إلى جانب فلاي دبي. وتقوم الشركة بإدارة مكاتب مبيعات التذاكر لهذه الشركات.

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