فلاي دبي تضيف مدينة أوش كوجهة ثانية في رحلاتها إلى قيرغيزستان

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي عن بدء رحلاتها المنتظمة إلى مدينة أوش في قيرغيزستان اعتباراً من 3 نوفمبر بواقع رحلتين أسبوعياً، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة وهي الوجهة الثانية للناقلة في قيرغيزستان بعد العاصمة بيشكيك.

مع إطلاق عملياتها الى أوش، وسعت فلاي دبي شبكتها في آسيا الوسطى إلى ثماني وجهات، مما يوفر للمسافرين من دولة الامارات المزيد من الخيارات للسفر إلى المنطقة بما في ذلك مدن ألماتي وأستانا في كازاخستان، وبيشكيك وأوش في قيرغيزستان، ودوشانبه في طاجيكستان، اضافة الى نامانجان وسمرقند وطشقند في أوزبكستان.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “لا تزال آسيا الوسطى سوقًا سريعة النمو، ونحن متحمسون لرؤية شبكتنا تنمو في قيرغيزستان مع بدء الرحلات الى أوش وهي بوتقة ثقافية وواحدة من أقدم وأهم مدن المنطقة. تلتزم فلاي دبي بتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة، ومع توفر تسع رحلات أسبوعية إلى السوق، نحن واثقون من أن خدمتنا الجديدة ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين الإمارات وقيرغيزستان".

وتعد أوش ثاني أكبر مدينة في قيرغيزستان بعد بيشكيك ولها تاريخ يمتد لأكثر من 3000 عام. تقع المدينة في وادي فرغانة، وهي منطقة زراعية مكتظة بالسكان تضم أكثر من 13 مليون شخص وتتشاركها مع الدول المجاورة بما في ذلك قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتعليقًا على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “لقد شهدنا طلبًا متناميا من السوق منذ أن بدأنا عملياتنا إلى بيشكيك لأول مرة في عام 2012 بواقع مرتين في الأسبوع. وقد نمت اعداد الرحلات لتصبح رحلات يومية ترتفع الى رحلتين يوميا خلال الصيف . ستكون رحلاتنا إلى أوش إضافة قيمة للمسافرين حيث توفر لهم خيارات مرنة للسفر إلى دبي من وجهة إضافية في قيرغيزستان والاستمتاع بخدماتنا على متن أسطولنا الحديث من طائرات بوينغ 737 ".

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار أوش الدولي (OSS) مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس. ستعمل الرحلات من مطار أوش الدولي (OSS) إلى المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) مرتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والجمعة. وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمر المشترك مع الإمارات مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

تبدأ أسعار تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا من دبي إلى أوش من 7500 درهم على درجة الاعمال فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1650 درهمًا . اما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من أوش إلى دبي فتبدأ من 2700 دولارًا أمريكيًا و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 440 دولارًا أمريكيًا.

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