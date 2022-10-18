«الاتحاد للطيران» و«أرماني / كاسا» تطلقان أول شراكة للمنتجات الفاخرة بالعالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد للطيران» بالشراكة مع «أرماني / كاسا» عن تعاون جديد لتقديم تجربة سفر لا تضاهى على الدرجات الممتازة، مرتقية بمعايير الرفاهية في قطاع الطيران نحو آفاق جديدة.

وستثمر الشراكة، المقرر إطلاقها في ديسمبر المقبل، عن رؤية جديدة لما تقدمه الاتحاد لضيوف الدرجات الممتازة، صممت حصريًا بالتعاون مع المصمم الشهير جورجيو أرماني.

وتُقدم «الاتحاد للطيران» و«أرماني / كاسا» تشكيلة «الثربا» الجديدة المستلهمة من النجوم والكواكب، لتمنح الضيوف أكثر من مجرد تجربة سفر لدرجة الأعمال الفاخرة. من هنا جاءت فكرة ابتكار النماذج الهندسية الفريدة التي صممت منها المجموعة الجديدة.

وتضم المجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات طعام وتقديم للطعام، بالإضافة إلى أفضل أنواع الأقمشة والمنسوجات لتجربة رفاهية متكاملة على متن الطائرة.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: نكشف اليوم عن تجربة فاخرة وجديدة بالكامل للسفر مع الاتحاد للطيران، تجسد التراث الإماراتي الأصيل وتصوغها رؤية واضحة للمستقبل.

ولا شك أن أرماني، العلامة الإيطالية المعروفة عالميًا، هي الشريك المثالي لابتكار مثل هذه الخدمة الرفيعة المصممة حسب الطلب لضيوفنا الكرام.

وتمتاز خدمة تناول الطعام الجديدة بالظلال المرسومة بدقة واللمسات المعاصرة الرفيعة، والتنوع في المواد المستخدمة مع نماذج هندسية نقشت بعناية. ويأتي استخدام الأقمشة والمنسوجات المتعددة ليعكس التنوع الثقافي في الإمارات العربية المتحدة، كما جاء انتقاء الألوان ليبرز المحيط الهادئ الذي يميز أبوظبي.

حيث استوحي الأخضر الداكن من أشجار النخيل في المنطقة، واختير الزمرد الأزرق ليتماهى مع جمال غابات القرم، ويجسد الصخر الداكن الحداثة التي تميز خط الأفق البديع بالتقائه مع العمارة العصرية لأبوظبي.

وأضفيت إلى أدوات المائدة التي حملت توقيع العلامة الشهيرة مقابض بلمسات هندسية أنيقة منحتها الفرادة التي تميز تجربة «أرماني/كاسا» عن غيرها بشكل لا يترك مجالاً للشك.

كما صممت المجموعة الجديدة لتتماشى مع التزام الشركة تجاه الاستدامة، حيث صنعت من مواد متينة عالية الجودة وبتصاميم مبتكرة مع وزن أقل بنسبة تصل إلى 10 %، الأمر الذي يحد من حرق البترول ويساعد على خفض الانبعاثات الكربونية.

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