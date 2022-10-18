انتعاش حركة المسافرين جواً في أغسطس

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» حفاظ قطاع السفر الجوي على معدلات تعافيه القوية، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين بنسبة 67.7 % في أغسطس 2022 مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي، ووصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى نسبة 73.7 % من مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 115.6 % قياساً بمستويات أغسطس 2021، حيث حققت شركات الطيران في آسيا أقوى مستويات النمو على أساس سنوي. وسجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في أغسطس 2022 نمواً بنسبة 67.4 % من مستويات أغسطس 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: اتجه موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي نحو ذروته، ليسجل في ختام الموسم مستويات مرتفعة. وتحقق مستويات الطلب على السفر تقدماً ملحوظاً رغم الاضطرابات الاقتصادية الراهنة. وسيسهم رفع قيود السفر في بعض الوجهات الآسيوية الرئيسية، مثل اليابان، في تسريع وتيرة التعافي في القارة الآسيوية. وتُعد الصين السوق الكبرى الأخيرة التي ما زالت تطبق قيوداً مشددة للدخول إليها فيما يتعلق بالجائحة.

وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 449.2 % في حركة المسافرين خلال أغسطس مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، كما زادت السعة بنسبة 167.0 % وعامل الحمولة بواقع 40.1 نقطة مئوية ليبلغ 78.0 %. ورغم أن شركات الطيران في آسيا حققت أقوى مستويات النمو السنوي، إلا أن القيود التي لا تزال مفروضة في الصين تعيق التعافي الكلي في المنطقة.

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