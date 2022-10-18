دبي تنبض بالبطولات والاحتفالات العالمية في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن استضافة دبي لمجموعة مميزة من الفعاليات المشوقة، والحفلات الموسيقية الحية، والأحداث الثقافية، والبطولات الرياضية خلال شهر نوفمبر 2022، مثل مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية، الأول من نوعه في المنطقة. وهو ما يعزز من مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، وكذلك يسهم في جعلها أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

وفيما يلي قائمة بالفعاليات التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل:

فعاليات ثقافية وترفيهية وأسلوب حياة مميزة

يمكن للذواقة الاستمتاع بأشهى المأكولات والعروض الموسيقية والفنية خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن فعالية بريك ذا بلوك، التي يستضيفها حي دبي للتصميم يومي 4 و5 نوفمبر للاحتفاء بالمأكولات الشعبية التي تقدمها أبرز وأشهر المطاعم في الإمارة.

ويمكن لمحبي كوميديا فولتي تاورز قضاء أمسية مسلية، حيث سيقدم باسيل وسيبيل ومانويل عرضهم الحي المباشر على متن السفينة كوين إليزابيث 2، والمستوحى من السلسلة الكوميدية الشهيرة على قناة بي بي سي، ويقام العرض الشهير حول العالم لمرة واحدة فقط بدبي مساء 5 نوفمبر.

فيما يمكن للعائلات اصطحاب أطفالهم إلى مسرح سفينة كوين إليزابيث 2، وذلك للمشاركة في عرض الأطفال التفاعلي المستوحى من كتاب ستيفن لي آي سباي ويذ ماي ليتل آي يومي 5 و6 نوفمبر؛ حيث سيتمكن الأطفال من اللعب مع شخصيات مولي وبينجو والجرو في تجربة موسيقية تفاعلية.

وتستضيف دبي بين 8 و13 نوفمبر عدداً من التجارب الفنية والثقافية ضمن أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأضخم في المنطقة، والذي يعكس مكانة دبي المميزة عاصمة للتصميم في الشرق الأوسط، حيث يستعرض المهرجان أبرز أعمال الديكور الداخلي، وتصاميم الأثاث، والمنتجات، وفن العمارة.

ويقام معرض داون تاون للتصميم، منصة العرض الرائدة في الشرق الأوسط للتصاميم العصرية عالية الجودة، من 9 حتى 12 نوفمبر لتسليط الضوء على أعمال عدد من المصممين والمصنعين والعلامات التجارية في المنطقة والعالم.

ويتضمن جدول فعاليات دبي زيارة جديدة لملكة وملك أغاني بوليوود ألكا ياغنيك وكومار سانو لإحياء حفل مشترك في 20 نوفمبر، حيث يؤدي النجمان مجموعة من أغانيهما التي اشتهرت في التسعينيات مثل جالي مين آج تشاند، بالإضافة إلى أحدث أغانيهما الراقصة بعنوان آنجي مار.

وتستضيف دبي أوبرا بين 25 و27 نوفمبر لاعب الخفة الشهير روب ليك الذي يتجاوز بخدعه البصرية الأسطورية حدود العقل والمنطق.

ويستعد عشاق الطعام للخوض في تجربة تناول مأكولات متنوعة في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات بين 25 نوفمبر و11 ديسمبر؛ والتي تقام في الهواء الطلق على شاطئ جميرا، خلف «سنست مول»، حيث يقدم المهرجان مجموعة واسعة من الوجبات الشهية والألعاب والأنشطة والوجهات المناسبة لجميع أفراد العائلة.

وينتظر عشاق السيارات الكلاسيكية موعد انطلاق فعاليات الدورة الثانية من معرض أيقونات بورشه المميز في حي دبي للتصميم يومي 26 و27 نوفمبر، والذي يجمع محبي السيارات والفن والثقافة، حيث يستضيف المعرض الزوار في رحلة سفاري لاستكشاف الإرث الفريد لعلامات السيارات الألمانية.

حفلات حية لفنانين عالميين

يعود مهرجان باروس الدولي للموسيقى المرتقب إلى برج العرب في نسخته السادسة، حيث تفتتح المغنية الروسية لوليتا ميلكافسكايا المهرجان في أول نوفمبر، وفي اليوم التالي تقدم فرقة البوب روك لينينغراد، التي تتصدر قائمة الأغاني الرائجة، أشهر أغانيها في الثاني من نوفمبر.

وينتظر الكثير من عشاق موسيقى الرقص الإلكترونية وصول منسق الأغاني هاردويل، الذي يقدم حفله ريبلز نيفر داي في كوكاكولا أرينا في 4 نوفمبر.

وتستقبل دبي أوبرا في 11 نوفمبر عازف البيانو الاستثنائي بيتر بنس، وهو أسرع عازف بيانو في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي سيعزف تشكيلة من أغاني مايكل جاكسون وكوين وسيا.

كما يصل إنريكو ماسياس إلى دبي أوبرا في 12 نوفمبر للمرة الثالثة، بعد النجاح منقطع النظير لحفليه السابقين، حيث يقدم عرضاً موسيقياً مستوحى من المناظر الطبيعية للأندلس وفرنسا والبحر الأبيض المتوسط.

ويحظى محبو الموسيقى الكلاسيكية بفرصة حضور حفل أوبرا دريسدن بول في دبي أوبرا في 15 نوفمبر، ويعرض الحفل المتميز والمتعدد الثقافات مزيجاً من الألحان العربية والأوروبية، بالإضافة إلى عروض حية لعمالقة النجوم مثل بلاسيدو دومينجو، ومارينا ريبيكا، وريز خان، وأوكسانا فيدوروفا، وأوركسترا السلام الأوروبية لموسيقى الحجرة في دريسدن.

وستشهد دبي أيضاً زيارة جديدة لنجم بريتانز جات تالنت كالم سكوت، والذي سيعزف موسيقى الهيب هوب الجذابة في مقهى هارد روك في 19 نوفمبر، وسيغني أشهر أغانيه، وعدداً من أغاني ألبومه الأخير ضمن جولته حول العالم، ودبي واحدة من محطاتها.

كما تستقبل دبي في 19 نوفمبر أحد أشهر ثنائيات التشيللو العالمي، لوكا سوليك وهاوزر، والمعروفين باسم تو تشيلوز، وسيقدمان أحدث عروضهما بعنوان «الجولة التحية» في كوكاكولا أرينا.

كما تستعد كوكاكولا أرينا في 24 نوفمبر لاستقبال الموسيقي الإسكتلندي الشهير عالمياً، لويس كابالدي، والذي يمتلك في رصيده عدداً من الجوائز.

فعاليات رياضية فريدة

دبي على موعد مع دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2007 لتشجيع الإمارة بأكملها على الاهتمام باللياقة البدنية على مدار شهر كامل، وتعزيز مكانة دبي كأكثر مدن العالم نشاطاً، وذلك في الفترة من 29 أكتوبر حتى 27 نوفمبر.

وتنطلق بطولة العالم دي بي ورلد للبادل تنس - دبي 2022 المفعمة بالحماس في دبي بين 31 أكتوبر و5 نوفمبر على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، ويشارك فيها 16 فريقاً من دول عدة مثل أسبانيا والأرجنتين وفرنسا.

وتشهد الإمارة أيضاً نهائيات الدورة الأولى من كأس فريق الأساطير «ذا ليدجينز» ضمن جولة أبطال اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد مراحل التصفيات التي أقيمت في كرواتيا، وسيشارك عشرة من أهم نجوم التنس حول العالم، منهم ليتون هيويت، وديفيد فيرير، وراديك ستيبانيك في نهائيات البطولة التي ستقام في دبي هاربور بين 9 و12 نوفمبر.

ولعشاق الرياضات الإلكترونية موعد مهم في نوفمبر المقبل مع استضافة دبي للدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية 2022 بين 9 و 20 نوفمبر في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ويتضمن المهرجان مؤتمراً للخبراء، ومعرض الألعاب جيم إكسبو، بالإضافة إلى مؤتمر خاص بثقافة البوب، مما يلبي أذواق عشاق الرياضات الإلكترونية جميعاً.

وتستضيف دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للرياضات المائية وسياحة اليخوت، مسابقة جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة الشراعية يومي 12 و13 نوفمبر في ميناء راشد، وستتضمن المسابقة في موسمها الثالث هذا العام 6 مراحل لكل سباق تمهيداً لنهائي الجائزة الكبرى.

ويحظى محبو الألعاب القتالية بنصيبهم من الترفيه أيضاً، حيث تشهد دبي مواجهة قوية بين الملاكم فلويد مايويذر الابن، وديجي أولاتونجي في فعالية جلوبال تايتنز للألعاب القتالية في 13 نوفمبر، وستبث المواجهة المنتظرة على الهواء مباشرة عالمياً.

ويزور أساطير كرة القدم في إنجلترا جاري نيفيل ومايكل أون دبي للترحيب بالمشجعين ضمن فعالية مميزة في 17 نوفمبر في مركز ذا أجندا، حيث يحظى عشاق الكرة المستديرة بفرصة الحديث إلى النجمين.

وتستضيف دبي أيضاً بطولة موانئ دبي العالمية للغولف السنوية المرموقة التي يتنافس فيها أهم لاعبي الغولف من أنحاء العالم ضمن سلسلة رولكس في عقارات جميرا للغولف بين 17 و20 نوفمبر.

وتتيح دبي لمحبي رياضة الجري المشاركة في فعالية ران ذا تراك الذي تستضيفه دبي أوتودروم في 20 نوفمبر، حيث سيكون المسار خالياً من السيارات.

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الإطلاع على الفعاليات المقبلة، وشراء التذاكر بسرعة وأمان من خلال الموقع الإلكتروني لجدول فعاليات دبي، وتطبيق الهاتف الذكي.

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