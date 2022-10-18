«سكاي واردز طيران الإمارات» يقدم عروضاً بآلاف الأميال في موسم العطلات

المصدر: دبي - البيان

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استهل «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، موسم العطلات بعروض كبرى هذا الشتاء. وسوف يقدم البرنامج عروضاً خاصة كل شهر لتزويد الأعضاء بمزيد من الطرق لكسب آلاف الأميال مع كل رحلة طيران وإقامة فندقية واستئجار سيارة وتسوق وغير ذلك.

واعتباراً من اليوم وحتى 18 نوفمبر المقبل، يمكن للأعضاء كسب حتى 14500 ميل على الإقامة الفندقية مع الشركاء الفندقيين جميرا للفنادق والمنتجعات عبر العالم، وفنادق ومنتجعات إنتركونتننتال وهوليداي إن وكراون بلازا عبر العالم، وفنادق روتانا في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا وتركيا.

ويكسب أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات حتى 5000 ميل عند استئجار سيارة في أي دولة عبر العالم من أفيس وهيرتز وسيكست. كما يمكن لأعضاء برنامج الولاء كسب حتى 100 ألف ميل عند تسوقهم باستخدام بطاقة ائتمان انفينيتي سكاي واردز الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني وتوفير رسوم اشتراك بقيمة 2999 درهماً والحصول على مزايا العضوية الفضية. ويكسب حاملو بطاقات طيران الإمارات الصادرة من سيتي بنك ما يصل إلى 45 ألف ميل وتوفير الرسوم والاستمتاع بمزايا العضوية الفضية.

ويمكن لعملاء بنك أبوظبي الأول كسب حتى 500 ألف ميل عند تحويل نقاط المكافآت إلى أميال سكاي واردز. ويوفر سكاي واردز طيران الإمارات لأعضائه مزيداً من الفرص هذا العام، حيث سيتم الإعلان عن عروض أخرى الشهر المقبل.

ووصل عدد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات إلى نحو 30 مليون عضو حول العالم. ويقدم برنامج الولاء أربع فئات من العضوية: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، مع حصول كل فئة على امتيازات حصرية. ويكسب الأعضاء أميال سكاي واردز مع شركاء البرنامج من شركات الخطوط الجوية والفنادق وتأجير السيارات، بالإضافة إلى العلامات التجارية المالية والترفيهية ونمط الحياة. ويمكنهم إنفاق أميال سكاي واردز على مجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر الطيران مع الناقلات الشريكة وترقية الرحلات والإقامات الفندقية والتذاكر والضيافة في الأحداث الرياضية والثقافية، والجولات والتجارب التي لا يمكن شراؤها بالمال.

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