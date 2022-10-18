طيران الإمارات تحتفل بـ«ديوالي» على رحلاتها إلى الهند

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك طيران الإمارات عملاءها المسافرين إلى الهند بين 23 و28 أكتوبر الجاري احتفالاتهم بمهرجان الأنوار (ديوالي). وتقدم الناقلة لركاب الرحلات المتجهة إلى الهند وفي عدد من الصالات الخاصة تشكيلة مختارة من الحلويات الهندية التقليدية.

ودأبت طيران الإمارات على الاحتفال بالتنوع الثقافي من خلال توفير تجارب لا تنسى لعملائها في الأجواء وعلى الأرض. وتقدم الناقلة على جميع الرحلات عبر شبكة خطوطها العالمية وجبات مستوحاة من مختلف المناطق، وتضيف بانتظام قوائم موسمية للاحتفال بالمناسبات العالمية، بما في ذلك رأس السنة الهجرية وعيدا الفطر والأضحى المباركان وعيد الميلاد ومهرجان أكتوبرفست وديوالي وأونام. كما يستمتع العملاء أيضاً ببرامج لا تضاهى على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية من خلال أكثر من 5000 قناة، بما في ذلك أفلام بوليوود.

واحتفالاً بديوالي، سيحظى العملاء الذين يسافرون من وإلى أحمد أباد وبنغالورو وكوتشي وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وثيروفانانثابورام وكولكاتا ومومباي بمجموعة مختارة من حلويات ديوالي الفاخرة. كما ستقدم الناقلة لركاب الدرجتين الأولى والأعمال في الصالات بمطار دبي الدولي أطباقاً وحلويات خاصة بهذه المناسبة، وكذلك في صالة مطار كيب تاون، حيث يعيش في المدينة أعداد كبيرة من المواطنين ذوي الأصول الهندية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز