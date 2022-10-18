بعد إعفائهم من التأشيرة المسبقة.. اليابان تدعو الإماراتيين إلى تجارب سياحية وثقافية ملهمة

المصدر: دبي- البيان

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أبدى المدير التنفيذي لدى منظمة السياحة الوطنية اليابانية في الشرق الأوسط كوباياشي دايسوكي بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من دون تأشيرة دخول إلى اليابان، معرباً عن أمله في أن يستفيد العديد من المواطنين الإماراتيين من هذه الفرصة لخوض تجارب سياحية وثقافية ملهمة في اليابان.

وأعلنت حكومة اليابان، عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة لغرض السياحة أو العمل، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل، حيث يمكن لمواطني الدولة السفر دون الحاجة لتقديم طلب في سفارة اليابان في أبوظبي أو التقديم على الإعفاء أو دفع أية رسوم.

وأكد كوباياشي دايسوكي على ضرورة مراعاة الشروط لدخول اليابان والتي تتضمن التأكد من صلاحية جواز السفر لمدة ستة أشهر على الأقل، وتوفر نتيجة فحص PCR سلبية لكوفيد-19 قبل المغادرة بـ 72 ساعة، أو إبراز شهادة تثبت الحصول على ثلاث جرعات من التطعيمات المعتمدة في اليابان Pfizer أو BioNTech أو Moderna أو AstraZeneca أو Sinopharm.



وقال دايسوكي: "بعد استطلاع للرأي أجريناه العام الماضي، أجاب 44٪ من المواطنين الإماراتيين الذين زاروا اليابان سابقا، أن الأنشطة في الطبيعة كانت العنصر الأكثر تشويقاً في رحلتهم".



واقترح دايسوكي بشكل خاص شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر كأفضل شهرين لتجربة الجمال الطبيعي لأوراق الشجر الخريفية الشهيرة عالميا في اليابان.



وقال في هذا الوقت أيضا، تبدأ بعض منتجعات التزلج على الجليد في فتح أبوابها للزوار قبل ذروة موسم التزلج الذي يمتد من يناير إلى مارس من منتجعات التزلج في نيسيكو في هوكايدو في الشمال، إلى هاكوبا في ناغانو في وسط اليابان.

وتعد اليابان وجهة مثالية للمبتدئين والخبراء في التزلج على حد سواء، وكذلك العائلات التي لديها أطفال، والأزواج الذين يبحثون عن مغامرة ممزوجة بتجارب ثقافية فريدة من نوعها.

وأكد العمل على دعم جذب المسافرين الإماراتيين هذا الشتاء للقدوم إلى اليابان للتزلج على الجليد، وتجربة المطبخ الياباني المتنوع.



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