مطار دبي الأول بالسعة المقعدية للرحلات الدولية

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ مطار دبي بالمركز الأول عالمياً كأكبر المطارات الدولية في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر أكتوبر الجاري بإجمالي 4.12 ملايين مقعد مجدول وذلك بحسب مؤسسة «أو إيه جي» المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران في العالم.

وحقق مطار دبي الدولي نمواً 4.8 % في السعة المقعدية خلال أكتوبر الجاري مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي وذلك بدعم ارتفاع عدد الرحلات الجوية وانتعاش وتيرة عودة الارتباط مع المزيد من الوجهات الدولية.

وتفوق «دبي الدولي» بفارق أكثر من 650 ألف مقعد مجدول على مطار لندن هيثرو، الذي سجل أكثر من 3.47 ملايين مقعد على الرحلات الدولية، كما تفوق على مطار أمستردام الهولندي الذي سجل نحو 3 ملايين مقعد وشارل ديغول في فرنسا الذي احتلت المرتبة الثالثة عالمياً بإجمالي 2.89 مليون مقعد ومطار فرانكفورت الألماني الذي سجل نحو 2.73 مليون مقعد. وحافظ مطار دبي على المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية المجدولةعلى الرحلات الدولية والمحلية معاً بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الذي جاء في المرتبة الأولى بـ 4.72 ملايين مقعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز