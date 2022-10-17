فندق الميدان يطلق مبادرات ابتكارية جاذبة للزوار بموسم سياحة الشتاء

المصدر: دبي ـ البيان

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يستعد فندق ميدان لموسم سياحة الشتاء في دبي بإطلاق عدد من المبادرات الابتكارية الجاذبة للزوار من خلال مطاعمه العالمية التي تتميز بالفخامة والرقي والتنوع، حيث يقدم الفندق مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية عبر 5 منافذ للأطعمة والمشروبات يمكن للضيوف استكشافها - مطعم فاريرز للمأكولات والأطباق العالمية، والاستمتاع بشاي بعد الظهر في صالة ميلينيوم، والاستمتاع ببعض اللحوم الفاخرة في مطعم برايم ستيك هاوس، وتناول المرطبات اللذيذة ووجبات خفيفة في «اكوا بول» كما يمكن الاستمتاع بسهولة بلعبة السهام السريعة أو توجه إلى طاولة البلياردو في «كيوبا سبورتس» يحتوي فندق الميدان أيضاً على وسائل الراحة والمرافق الرياضية مثل Tennis360 وملعب الغولف وسباق الخيل لعشاق الرياضة ومجموعة من الأنشطة الأخرى الداخلية والخارجية.

يوفر الفندق أيضاً جولات مستقرة وفريدة من نوعها خلف الكواليس وغرفاً لتجديد النشاط والاسترخاء. بالنسبة للضيوف من رجال الأعمال، يوفر الفندق تجربة متكاملة للاجتماعات والمؤتمرات التي توفر مساحات مقسمة إلى مناطق داخلية وخارجية مع خدمة واي فاي عالية السرعة، إضافة إلى خدمات الكونسيرج.

ومع بداية شهر أكتوبر وتحسن الطقس، أطلق مطعم فاريرز العالمي بفندق الميدان، وجبة البرنش العائلية، وتتميز وجبة يوم السبت بوجود شخصيات الأبطال الخارقين المفضلين لدى الجميع مما يجعلها وجبة مناسبة للعائلات التي تبحث عن قضاء استراحة وقضاء أسعد اللحظات مع الصغار. يمكن للأطفال مقابلة مجموعة متنوعة من الأبطال الخارقين في حين يستمتع الأهل ببوفيه فخم وخيارات عديدة من المشروبات اللذيذة.

خيارات متنوعة أمام الضيوف مجموعة واسعة من الأطباق البحرية التي تشمل الأطباق البحرية المدخنة والمشوية إلى جانب أطباق الدواجن والأطباق النباتية. كما تشتمل وجبة البرنش أيضاً على بوفيه خاص بالمأكولات البحرية الساخنة والباردة ومنصة الطهي المباشر وأشهى الأطباق المشوية التي تناسب أذواق جميع أفراد العائلة! تمتعوا بأخذ قسط من الراحة والاستمتاع بمساحات من الحقول الخضراء الرائعة من الشرفة المطلة على مضمار ميدان لسباق الخيل وتناول المقبلات الشهية.

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