«ديوالي» يطلق باقة من عروض المطاعم والفنادق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تسلط احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي»، الضوء على تجارب تناول الطعام اللذيذ في أجواء عائلية ممتعة، وتمثل هذه التجارب جوهر فعالية «ديوالي في دبي»، التي تنظمها حالياً مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وحتى 28 أكتوبر، يقدم المهرجان مجموعة من عروض المأكولات والمشروبات في مختلف مطاعم المدينة، فيما يعد المطبخ الهندي أحد أهم خيارات الطعام على مستوى مدينة دبي، حيث يتيح لعشاق الطعام، فرصة الاختيار من بين العديد من الأصناف التقليدية الشهية في المطاعم الهندية المعروفة في مختلف الوجهات بدبي، وعلاوة على ذلك، تقدم فنادق دبي عروض الإقامة، بتخفيضات مميزة، تناسب العائلات والأصدقاء.

عروض المطاعم

احتفل بمهرجان الأضواء «ديوالي» مع مطعم «ذا كروسنغ» في فندق ذا إتش دبي، حيث يقدم المأكولات الاحتفالية من 14 إلى 28 أكتوبر. ومقابل 245 درهماً للفرد على قائمة التذوق للغداء والعشاء، والتي تشمل وجبة «إلومينيشن بوكس» الاحتفالية الخاصة. وتتضمن قائمة الطعام أفضل النكهات من الهند، احتفالاً بالمهرجان.

وفي فندق أوكس بوابة ابن بطوطة، يقدم مطعم «ميسترال» بوفيه احتفالياً رائعاً، مع تشكيلة من المأكولات اللذيذة الهندية التقليدية، بالإضافة إلى تقديمه الكثير من أصناف الحلويات، مقابل 125 درهماً للفرد، من الساعة 6:30 مساءً حتى 10 مساءً، يوم 24 أكتوبر.

تذوق المأكولات الهندية الجنوبية الأصيلة في مطعم «شتنيز»، في فندق موفنبيك بر دبي، مع قوائم طعام ديوالي الخاصة من 21 حتى 24 أكتوبر. ومن الساعة 7 مساءً حتى منتصف الليل، يمكن للضيوف الاختيار بين وجبات نباتية (150 درهماً)، وغير نباتية (160 درهماً)، وسط أجواء الموسيقى الحية التي تقدمها فرقة «غزال».

ويقدم مطعم وبوفيه «كاليدوسكوب» في أتلانتس النخلة، أنشطة متنوعة، والتي تشمل نقش الحناء، وعرضاً ثقافياً هندياً، والعديد من المفاجآت الأخرى، ليحظى الضيوف بذكريات خاصة مع أحبائهم خلال مهرجان ديوالي يومياً، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، من 22 حتى 24 أكتوبر. وتقدم المأكولات بسعر 275 درهماً للفرد، و137.50 درهماً للأطفال، بينما يتم تقديم المأكولات للصغار حتى 3 أعوام مجاناً.

وفي «فارك» في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في نخلة جميرا دبي، يمكنكم الاستمتاع بما يقدمه المطعم الفاخر من قائمة الطعام الهندية الأصيلة. ومن 15 حتى 24 أكتوبر، من الساعة 12 ظهراً حتى منصف الليل، يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة تشمل المأكولات النباتية أو غير النباتية، مقابل 295 درهماً للفرد، مع إمكانية إضافة 175 درهماً للمشروبات.

كما يوفر فندق تاج للضيوف، فرصة تجربة للاستمتاع بشرب شاي بعد الظهيرة، من 2 عصراً إلى 5 عصراً، من 20 حتى 24 أكتوبر، على طريقة احتفال مدينة مومباي بديوالي في «إمبيرور لاونج»، مقابل 225 درهماً لضيفين.

ومن 22 إلى 24 أكتوبر في «بالم كيتشن» لدى منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه العشاء بسعر 175 درهماً للفرد، من 6:30 إلى 10:30 مساءً، في أجواء مرحة، تشمل محطات الطهو الحية، وعروض الموسيقى وركن الأطفال. وتتراوح الأسعار بين 175 درهماً و375 درهماً، اعتماداً على اختيارات المشروبات، و100 درهم للأطفال من سن 5 حتى 11 عاماً.

ويقدم مطعم «خيبر» (Khyber) في فندق ديوكس جزيرة النخلة دبي، قائمة طعام خاصة بمهرجان ديوالي، مقابل 195 درهماً للفرد، من 5 مساءً إلى 11 مساءً، في أجواء هندية أصيلة، تشمل نقش الحناء، والرسم، ومحطة لتحضير طعام تالشات. يسري هذا العرض من 20 إلى 24 أكتوبر.

ويحتفل مطعم «إز» iZ في فندق جراند حياة دبي، بمهرجان الأضواء ديوالي، من 23 حتى 25 أكتوبر، من الساعة 7 مساءً حتى 11:30 مساءً، بقوائم وجبات خاصة، وبسعر يبدأ من 150 درهماً للفرد، وسيتم تزيين الموائد بالشموع والديياس والرانجولي والتوران، بالإضافة إلى توفير ركن تشات للحلويات.

ويحتفي مطعم «تشوكي داني» بمنطقة السيف، بالمهرجان، من 14 حتى 28 أكتوبر، عبر تقديم عروض الرقص الشعبي التقليدية، التي تشمل رقصات راجاستاني، وعروض الدمى، والعديد من الأنشطة الآسرة، وبوفيه الأطباق النباتية الرائع، من 4 عصراً إلى 11 مساءً، من 14 حتى 28 أكتوبر. يبدأ السعر من 105 دراهم للكبار، ونصف السعر للأطفال من 5 حتى 10 سنوات، بينما الصغار دون الخامسة، يتناولون الطعام مجاناً.

وفي بهو فندق غراند مركيور، يستعد مطعم «وليمة» للاحتفال بعيد ديوالي من 14 حتى 18 أكتوبر، من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً، حيث يقدم مجموعة من الأطباق الهندية، مع أسعار تبدأ من 135 درهماً للفرد، ونصف السعر للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً، وأقل من 6 أعوام مجاناً.

ولتجربة لا تُنسى، تنطلق من عند متحف دبي يوم الأحد 23 أكتوبر جولات طعام ديوالي من الساعة 6:30 مساءً حتى 9:30 مساءً، ومن 7 مساءً حتى 10 مساءً، ومن 8 مساءً حتى 11 مساءً. وستشهد الأمسية في المنطقة أجواء مبهجة، مع فرصة لتعلم فنون التصوير الفوتوغرافي مع «جلف فوتو بلس» بالتعاون مع «فراينغ بان أدفنتشرز»، والاستمتاع بمجموعة من الحلويات اللذيذة. السعر 649 درهم للفرد.

نعود إلى جزيرة النخلة جميرا، حيث يجري تزيين مطعم أمالا في جميرا زعبيل سراي بمناسبة ديوالي من 22 إلى 24 أكتوبر. وبهذه المناسبة، يقدم أطباق لحم الضأن والفلفل المقلي وشاهي ميثي بانير، مع تقديم عروض حية يومية من 7 مساءً حتى 10 مساءً. الأسعار تبدأ من 230 درهم للفرد.

وتعم الاحتفالات في مطعم «ورلد أوف كاري» في ديرة، مع تقديم عشاء خاص يوم السبت 22 أكتوبر، من الساعة 6:30 مساءً حتى 11 مساءً، وأيضا عرض الغداء في اليوم التالي، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا. والسعر موحد وهو 65 درهم للفرد.

سيحتفل مطعم «ليدو» (Lido) في فندق كوين إليزابيث 2 بعيد ديوالي يوم الإثنين 17 أكتوبر، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، وذلك عبر تقديم بوفيه عشاء خاص يشمل طعام الكاري والخبز الطازج والحلويات التقليدية. والسعر 149 درهم للفرد، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 11 عاماً بنصف السعر، ودون سن السادسة مجاناً.

ويقدم مطعم «ديسي دابا» عرض وجبات مجانية في فندق دبي جراند وفورتشن أتريومز. عند تناول وجبة العشاء الخاصة بهرجان الأضواء ديوالي من 14 حتى 28 أكتوبر، اترك بياناتك على الإيصال، وسيتم اختيار فائز سعيد الحظ كل ليلة ليسترد قيمة فاتورته.

ويقدم مطعم «راسا» في فندق فورتشن أتريوم في الكرامة وجبة الغداء (من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 4 عصرا) والعشاء (من الساعة 6 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل) من 14 حتى 28 أكتوبر، حيث يقدم أطباق الكاري اللذيذة المتنوعة من الهند. ويقدم مشروبات غير محدودة في وقت الغداء خلال أيام الأسبوع (عدا عطلة نهاية الأسبوع) مقابل 39 درهم للفرد، ويشمل العرض العائلي على العشاء طبقي مقبلات وأربع أطباق رئيسية وأرز وحلويات ومشروبات مقابل 299 درهم للفرد.

وفي جبل علي في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر، يحتفل مطعم «كينارا باي فيكاس كانا» في فندق جيه أيه ليك فيو، التابع لـ جيه أيه ذا ريزورت، بمهرجان ديوالي كل مساء من 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً. ويقدم قائمة من 6 أطباق من الشيف الشهير فيكاس كانا بسعر 280 درهم للفرد.

من 17 إلى 24 أكتوبر، احتفل بمهرجان الأضواء مع أصدقائك وعائلتك وزملائك في مطعم «تندور تينا» في فندق 25 ساعة وان سنترال مع قائمة ديوالي خاصة مصممة للمشاركة. يقدم المطعم أيضًا قائمة نباتية. تبدأ الأسعار من 150 درهم للفرد.

ويقدم مطعم «أصيلة» فرصة الاختيار بين غداء ديوالي أو عشاء ديوالي من 22 حتى 26 أكتوبر في فندق راديسون بلو، خور ديرة دبي. وفي كل من الخيارين يتم توفير نحو 200 طبق، جميعها مقابل 225 درهم للفرد، أو 99 درهم للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً، وتناول الطعام مجاني للأطفال دون سن الرابعة. كما يمكن تجربة قائمة الطعام الهندية الصينية في مطعم «تشينا كلوب» بسعر 119 درهم للفرد.

العروض الفندقية

يقدم فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان عرض إقامة متميز بمناسبة مهرجان الأضواء ديوالي حتى 31 أكتوبر، بأسعار مقابل الإقامة لخمس ليالٍ بالقرب من مطار دبي الدولي، حيث يوفر الفندق سعر الغرفة الفاخرة الذي يشمل وجبة الإفطار خلال هذه الفترة بـ 638 درهم فقط.

ويقدم فندق ليفا مزايا سنتر، قبالة داون تاون دبي، عرض ديوالي الذي يمتد من 10 أكتوبر حتى 5 نوفمبر. الإقامة لمدة ليلتين على الأقل، والحصول على تذكرة دخول مجانية لقضاء يوم في لاغونا ووتر بارك أو جرين بلانيت.

ويقدم كل من فندق كورت يارد باي ماريوت - البرشاء وكورتيارد باي ماريوت - مركز التجارة العالمي عرضاً رائعاً، والذي سمل الإقامة في أي من الفندقين في الفترة من 15 حتى 31 أكتوبر لمدة ثلاث ليال مع تخفيض قدره 20 % على السعر، مع إمكانية إلغاء الحجز المسبق دون تكاليف.

بينما يقدم فندق روف أت ذا بارك عرض ديوالي مميز للغاية، حيث يمكن الإقامة في أي فترة حتى 22 ديسمبر، بسعر يبدأ من 399 درهم، والحصول على تذاكر مجانية إلى بوليوود باركس في دبي.

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