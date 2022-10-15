طائرة «الإمارات» A380 في بنغالورو للمرة الأولى

المصدر: دبي- البيان

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هبطت أمس طائرة الإمارات A380 للمرة الأولى في مطار كيمبيغودا الدولي بمدينة بنغالورو في ولاية كارناتاكا جنوب الهند. ولقيت الطائرة، التي خدمت الرحلة «ئي كيه 562» من دبي إلى بنغالورو استقبالاً حافلاً، بحضور مدعوين من كبار الشخصيات وممثلي صناعة السفر ووسائل الإعلام المحلية. وتأتي هذه الرحلة تمهيداً لإطلاق خدمة A380 اليومية المجدولة إلى بنغالورو اعتباراً من 30 أكتوبر.

وكانت رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 562»، التي أقلّت 224 راكباً، أقلعت من مطار دبي الساعة 10 صباحاً ووصلت إلى بنغالورو الساعة 3:40 عصراً بالتوقيت المحلي. ووصل على الرحلة عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات وأحمد خوري نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي.

وأقيم في في مطار بنغالورو حفل ترحيبي حضره وزير التعاون في ولاية كارناتاكا «إس تي سوماشيكار غودا»، وأحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند، وهاري مارار عذو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمطار بنغالور «بيال»، ومحمد سرحان نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات لمنطقة الهند ونيبال.

سوق كبيرة

وقال عدنان كاظم: الهند سوق كبيرة ومهمة ذات طلب مرتفع على خدماتنا إلى عشرات الوجهات عبر شبكة خطوطنا، كما تربطنا علاقة خاصة مع بنغالورو وولاية كارناتاكا، ويسعدنا أن نوسع خدمة طائرة A380 إلى هذه البوابة الحيوية للمسافرين في جنوب الهند. وما هذه الرحلة سوى شهادة على العلاقة المثمرة مع المدينة، ونتطلع إلى توفير التجربة الرائدة في جميع المقصورات للمسافرين من وإلى بنغالورو، عندما نبدأ الخدمة اليومية المجدولة لطائرة A380 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشاد ساتياكي راجوناث، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير في شركة «بيال»، بتشغيل طيران الإمارات الطائرة الشهيرة إلى بنغالورو. ونظمت طيران الإمارات جولة للمسؤولين الحكوميين والمدعوين داخل أحدث طائراتها A380 التي تضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

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