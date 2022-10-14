«دبي للطيران المدني» تعزز سلامة الأجواء بالتعاون مع «&e»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت هيئة دبي للطيران المدني، واتصالات من «&e»، مذكرة تفاهم بشأن تحديد إجراءات المراقبة الفعالة للإنارات التحذيرية للطائرات، المثبتة على أبراج الاتصالات «GSM».

وقع المذكرة محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وعبدالله سالم المانع، مدير عام «اتصالات من &e» في دبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز سلامة الأجواء وتحقيق سلامة الملاحة الجوية في دبي، حيث يأتي ذلك بالتنسيق بين الهيئة واتصالات من «&e» عبر توفير وتحديث قاعدة البيانات وإنشاء قنوات اتصال مناسبة بين الطرفين لتبادل المعلومات وتحديثها.

وتحرص الهيئة على توثيق علاقات الشراكة من خلال توقيع اتفاقيات مشتركة بهدف السعي الدائم إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بمعايير عالمية متكاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز