فلاي دبي توقع اتفاقية إيجار شامل مع شركة سمارت وينغز

المصدر: البيان

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أعلنت شركة فلاي دبي، اليوم انها وقعت اتفاقية مع شركة سمارت وينغز التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً لها، لاستئجار أربع طائرات من طراز بوينغ 737 الجيل الجديد خلال الفترة من 17 نوفمبر 2022 وحتى 16 يناير 2023.

تشمل الاتفاقية استئجار الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين دعمًا للطائرات الاربع التي ستنضم لأسطول فلاي دبي المكون من 68 طائرة بوينغ 737، مما يتيح للناقلة إضافة المزيد من السعة للمسافرين وتلبية الطلب على السفر خلال موسم الشتاء المزدحم.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسعدنا انجاز هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة سمارت وينغز، وهي شركة معتمدة من نظام الايوسا الخاص بالتدقيق في السلامة التشغيلية من اياتا كما انها تتمتع بخبرة جيدة في هذا المجال. لقد عملنا سابقا مع شركة سمارت وينغز و نحن على ثقة من أن استئجار الطائرات الاربع الاضافية سيوفر لمسافرينا خيارات أكثر ملاءمة وموثوقية للسفر خلال موسم العطلات ".

تشغل فلاي دبي حاليًا أسطولًا واحدًا من طائرات بوينغ 737 التي تضم 32 طائرة من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و 33 بوينغ 737 ماكس 8 وثلاث طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

من جهته قال رومان فيك عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة سمارت وينغز :" نحن سعداء للغاية بثقة فلاي دبي مرة أخرى ونجاحنا في المنافسة مع شركات الطيران الأخرى. هذه الاتفاقية تعكس حسن التعاون الناجح بين شركتينا، ونحن ممتنون على هذه الشراكة".

ستعمل طائرات بمقصورة كاملة من الدرجة السياحية على مسارات مختارة ضمن شبكة فلاي دبي بما في ذلك شاتوغرام وكولومبو ودكا وكراتشي ومولتان ومسقط وسيالكوت.

سيتم إخطار مسافري فلاي دبي الذين تم حجزهم للسفر على متن رحلة تديرها شركة سمارت وينغز قبل تاريخ سفرهم. لمزيد من المعلومات، يمكن للمسافرين زيارة موقع .flydubai.com

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