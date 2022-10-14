بدء تطوير أول فندق يعتمد مفهوم الإقامة المشتركة بالمنطقة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أرباح المالية وشركة ستراتيجيك هاوسنج جروب، بدء تطوير أول فندق من فئة «إينوفيت»، ضمن المشاريع المشتركة للشركتين التي تستهدف إنشاء مشاريع بقيمة 500 مليون دولار. ويأتي الاتفاق الجديد بين الطرفين بعد أن تعاونا في وقت سابق من هذا العام لإطلاق مساكن الإقامة المشتركة الأولى من نوعها في المنطقة، وتطوير مفهوم ضيافة هجين تحت مظلة «إينوفيت ليفينج».

وسيضم الفندق الجديد الذي يقع في قلب مدينة دبي للإنترنت 256 غرفة، وسيمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، ليوفر لنزلائه الفخامة والراحة والجمال في كل مرافق الإقامة وكل المناطق المشتركة التي تشمل المطاعم، وأماكن الطهي المشترك ومرافق غسيل الملابس، كما سيستمتع ضيوف الفندق ونزلاؤه بالمساحات المخصّصة للعمل الجماعي والأنشطة الاجتماعية والترفيهية المتنوعة ومرافق اللياقة البدنية التفاعلية. وباتت مدينة دبي للإنترنت موقعاً مفضلاً لشركات التكنولوجيا الرائدة متعددة الجنسيات من جميع أنحاء العالم، فيما تستضيف المناطق المجاورة لمجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للإعلام ما يزيد على 3 آلاف شركة و50 ألف موظف.

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