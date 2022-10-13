فنادق دبي تسعى لجذب الزوار من أسواق أوروبا

المصدر: دبي - البيان

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تسعى فنادق دبي للانتشار الجغرافي والتوسع في جذب الزوار من الأسواق العالمية وخاصة من السوق الأوروبية مع قدوم موسم الشتاء، وينظر فندق البندر روتانا، من فئة الخمس نجوم، وذو الواجهة البحرية الرائعة إلى أسواق هولندا والنمسا كسوق مهم للغاية بعد سويسرا وألمانيا وإسبانيا.

يقول أيمن عاشور مدير مجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا إن مجموعة مستكشفي أوروبا لديهم ثقة كبيرة في سوق السياحة الإماراتي وبخاصة دبي.

وأضاف عاشور أن إجراءات تخفيف القيود والتعافي الكامل للدولة وضعها في مكانة متقدمة.

وقال: «اتفقنا على بعض طرق التسويق مع المنفذين في السوق الأوروبية، ما يجعل من فندق روتانا لاعباً أساسياً في تلك السوق».

وأشار عاشور إلى أن دبي قد استقبلت 8.1 ملايين سائح خلال الشهور السبعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 184 في المئة عن الفترة ذاتها من 2021. كما استقبلت الإمارة، بحسب عاشور 7.12 ملايين زائر من كل أنحاء العالم للإقامة لليلة واحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2022.

واختتم عاشور حديثه قائلاً إن الانتشار الجغرافي الواسع يعكس استراتيجية دبي المتنوعة الهادفة إلى جذب السياح من كافة الشرائح ومن أكبر عدد من الدول، لتخفيف حدة المخاطر المرتبطة بالاعتماد الزائد على زوار المنطقة الواحدة، محققة بذلك نجاحاً كبيراً من خلال حملات التسويق التي عملت بجد لإيصال رسائل طمأنة عبر منصات مخصصة لجمهور السياح والزائرين.

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