السعودية: افتتاح أطول جسر مائي في المملكة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، اليوم الخميس، افتتاح "جسر شورى"، الذي يربط البر الرئيسي بجزيرة شورى الجزيرة الرئيسية في وجهة البحر الأحمر.

ويعد "جسر شورى" أطول جسر مائي في السعودية، بطول يبلغ 3.3 كيلومتر، ومن شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة العمليات الإنشائية للمنتجعات في الجزيرة.

ويربط الجسر الساحل الغربي بـجزيرة شورى، حيث يتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندقا في المرحلة الأولى العام المقبل.

وتعد جزيرة شورى في وجهة البحر الأحمر واحدة من 92 جزيرة في موقع المشروع، وتتميز بشكلها الذي يشبه "الدولفين" من الأعلى، وبجمال شعبها المرجانية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه، ولا يحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية.

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