دلتا الأمريكية للطيران تحقق عائدات قياسية في الربع الثالث

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة دلتا الأمريكية للطيران، اليوم الخميس، عن زيادة هائلة في المبيعات خلال الربع الثالث، في ظل زيادة رحلاتها التجارية، ولكن ارتفاع التكاليف يعني تقلصا حادا في الأرباح.

وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 695 مليون دولار في الربع الثالث، في تراجع بنسبة 54 % عن 5ر1 مليار دولار حققتها الشركة في الربع المقابل من عام 2019. ولم تقارن هذه الأرباح بعامي 2020 و2021، حيث عانت صناعة الطيران العالمية بسبب جائحة كورونا.

واختارت الشركة أن تركز على أعلى أرباح سجلتها خلال فصل الصيف في تاريخها، حيث حققت عائدات بقيمة 8ر12 مليار دولار بزيادة 3 % عن 2019.

وقالت الشركة إنها تتوقع استمرار الزيادة في العائدات خلال الأشهر المقبلة.

وقال رئيس الشركة، جلين هاونشتاين: "في الوقت الذي تشهد فيه شركات السفر تحسنا، وطلبا محليا ودوليا قويا، نتوقع أن ترتفع عائدات الربع الأخير لما بين 5 إلى 9 % مقارنة بالربع الأخير من 2019".

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