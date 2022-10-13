مهرجان «ديوالي» بدبي.. عروض ترويجية وترفيهية رائعة

المصدر: دبي- البيان

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ينطلق مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي غداً 14 أكتوبر، ويستمر حتى 28 أكتوبر، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة لسكان المدينة وزوارها من جميع الجنسيات، والتي تتنوع بين العروض الترفيهية المذهلة، وأسواق ديوالي والمعارض والعروض الترويجية الرائعة، إلى جانب التخفيضات والأنشطة التي تحرص المتاجر والعلامات التجارية، على تنظيمها عبر أرجاء المدينة.

ويعد «ديوالي» أحد أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي للفعاليات في دبي، حيث تضاء مختلف الأحياء ومراكز التسوق والمعالم الرئيسة في المدينة، بألوان مبهجة مع الاحتفال السنوي بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي أعدت له برنامجاً حافلاً.

البازارات والأسواق

ويحتضن دبي فستيفال بلازا حتى 23 أكتوبر بازار ديوالي، من الخميس إلى الأحد من الساعة 12 ظهراً، حتى الساعة 10 مساءً. وهناك عروض ثقافية من 4 مساءً يومي السبت والأحد، وأيضاً عروض ترفيهية إضافية الأحد 23 أكتوبر، وورش فنية وحرفية للصغار من الخميس إلى الأحد، خلال نفس عطلة نهاية الأسبوع. كما تقام مسابقة رانجولي يوم الأحد، بجوائز نقدية تصل إلى 300 درهم.

ويحتفي برجمان مول بعيد ديوالي حتى 30 أكتوبر، من خلال تقديم عروض احتفالية مميزة، وديكورات رائعة وعروض ترفيه حية، وعروض الأزياء، وكذلك أطعمة ديوالي اللذيذة. وعند إنفاق أكثر من 250 درهماً في برجمان، تتاح للمتسوق فرصة الدخول في السحب الرقمي للفوز بعام كامل دون دفع إيجار في شقة ذات غرفة نوم واحدة في خور دبي، وذلك برعاية شركة الغرير العقارية. ولا تفوتكم فرصة زيارة بازار ديوالي حتى 30 أكتوبر كل يوم من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً، في الطابق الثالث من المركز التجاري.

ويقدم الواحة مول، العروض الترفيهية الحية والورش الفنية وسوق ديوالي حتى 24 أكتوبر، كما يقدم عرض «أنفق واربح». وهناك عروض وتخفيضات تصل إلى 75 %، ويدخل كل من ينفق 200 درهم فأكثر، في الفترة من 14 حتى 24 أكتوبر، في السحب على أربع جوائز بقيمة 5000 درهم.

وفي الفترة من 15 أكتوبر حتى 24 أكتوبر، يقدم سوق الواجهة البحرية في كورنيش ديرة للزوار، تجربة مميزة خلال مهرجان ديوالي، وذلك عبر أكشاك الطهو والوصفات الهندية التقليدية، والتي يقدمها الشِيف كريستوس ليمبيرس. وتشهد المنطقة عروض بوليوود النابضة بالحياة وورش رانجولي، وكذلك ورش عمل ديوالي للأطفال.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالسوق المقام في الهواء الطلق «فايبز باي ذا باي»، الذي يقدم مجموعة متنوعة من التجار، بما في ذلك عربات الطعام، والأسواق الجديدة المتنوعة، وتجربة مائية لا بد من مشاهدتها، يؤديها سيرك فونتانا، والذي يقدم أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط، يشمل عروضاً فنية مذهلة ومؤثرات خاصة، وغير ذلك الكثير.

معارض ديوالي

يقام كرنفال «ريواز» للأزياء والمنتجات الفاخرة في فندق دبل تري من هيلتون دبي إم سكوير من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، في 15 أكتوبر، ليقدم الملابس الهندية ومنتجات الحرف اليدوية والديكور ومنتجات فاخرة عديدة، من أكثر من 60 عارضاً. الدخول مجاني مع خدمة مجانية لصف السيارات.

وفي اليوم نفسه، يعود «واو ديوالي أوتساف» المرتقب في قاعة «داو»، في فندق غراند إكسكلسيور بر دبي، يوم 15 أكتوبر، من الساعة 11 صباحاً حتى 9 مساءً. ومع أكثر من 50 عارضاً من الهند والإمارات، يتم عرض ملابس تقليدية، مثل الساري وأطقم الملابس، وملابس للأطفال ومجوهرات وديكور منزلي ومقتنيات فنية، بالإضافة إلى تقديم فرص الربح والجوائز. الدخول مجاني مع خدمة مجانية لصف السيارات.

ويستضيف مركز البستان، الذي يقع بالقرب من محطة مترو النهدة، عبر الخور في ديرة، معرض مهرجان ديوالي بتنظيم من «جيه إيه إفنتس»، السبت 15 أكتوبر، من الساعة 1 ظهراً إلى 11 مساءً. ويمكن للزوار استكشاف الجديد من الملابس، والمجوهرات، والأحذية، وحقائب اليد، وأصناف الطعام، ومنتجات الحرف اليدوية، ومشاهدة مسابقة أطول شعر للسيدات، وتحدي روبيك للأطفال، وغير ذلك من الفقرات الترفيهية الأخرى.

وفي هوليداي إن بر دبي، تسوق لشراء الملابس التقليدية الحصرية والساري والأزياء والمجوهرات والأكسسوارات والحقائب، وغير ذلك الكثير من المنتجات، خلال معرض ديوالي فييستا 2022، الأحد 16 أكتوبر من 10 صباحاً وحتى 9 مساءً. ويمكن للمتسوقين أيضاً تجربة أصناف الطعام الهندي اللذيذ خلال المعرض، أو التسوق لشراء منتجات ديكورات المنزل.

عروض التجزئة

وتحتفل فروع لولو هايبر ماركت، بمهرجان الأضواء في الفترة من 14 حتى 28 أكتوبر، حيث يجد المتسوقون جميع أنواع منتجات الديكور والحلويات والهدايا والأكسسوار اللازمة لموسم الأعياد في المتجر الكبير، بالإضافة إلى بطاقات الهدايا التي تحتفل بهذه المناسبة. وستكون هناك عروض أزياء، وفقرات رقص بوليوود ومسابقات، مع عرض شراء قطعتين، والحصول على الثالثة مجاناً، على الساري والكوريدار الهندي.

ويقدم متجر «باث آند بودي ووركس» في أفرعه بدبي، هدايا ديوالي المميزة. وكذلك يقدم إصداراً خاصاً من الشموع، بمناسبة مهرجان الأضواء، مقابل 65 درهماً فقط، إضافة إلى عروض رائعة على نوعيات محددة من الشموع والزيوت العطرية حتى 27 أكتوبر.

تشارك داماس في الاحتفالية الكبيرة. وفي يومي 29 و30 أكتوبر، يقدم متجر المجوهرات عملة ذهبية عيار 22 قيراطاً، مع كل عملية شراء من مجوهرات الألماس بقيمة 2500 درهم، وعلى كل عملية شراء ألماس بقيمة 10,000 درهم، يحصل المتسوق على مكافأة عبارة عن عملة بوزن 1 غرام من الذهب عيار 22 قيراطاً من متاجر داماس. ويحصل المتسوق على قسيمة هدايا بقيمة 100 درهم على كل إنفاق بقيمة 10,000 درهم على مصوغات ذهبية مختارة. بالإضافة إلى ذلك، عند كل عملية شراء بقيمة 500 درهم، يحصل المتسوق على قسيمة واحدة للدخول في السحب لفرصة ربح طقم من المجوهرات الماسية. كما تقدم محلات داماس فرصة للمتسوق، بمناسبة مهرجان ديوالي لتبادل الذهب، بدون دفع سعر صرف الذهب.

ومع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات Everyday، يربح المتسوقون أميال سكاي واردز من طيران الإمارات، أثناء التسوق لشراء هدايا لأحبائهم. ويمكن للمتسوقين كسب ميل واحد مقابل كل 3 دراهم ينفقونها لدى شركاء طيران الإمارات في متاجر المجوهرات الفاخرة، ومنها 1915 من صديقي وأولاده، ومجوهرات فيوري، وروبرتو كوين، وكاليان للمجوهرات، وروبرتو كوين، ومجوهرات فرح.

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