فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى مطار غان في المالديف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل فلاي دبي توسيع عملياتها إلى جزر المالديف مع استعدادها لإطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار غان الدولي اعتباراً من 4 فبراير 2023.

وكانت الناقلة بدأت عملياتها إلى جزر المالديف في 2013 بإطلاق رحلات مباشرة إلى مطار فيلانا الدولي في العاصمة ماليه. ومع بدء الخدمة اليومية الجديدة إلى غان في العام المقبل، سترتفع رحلات الشركة إلى هذا السوق لتصل إلى 28 رحلة في الأسبوع.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: بدء رحلاتنا اليومية إلى جزيرة غان الجنوبية سيمنح مسافرينا المزيد من الخيارات للسفر إلى جزر المالديف المدهشة. ستعمل هذه الخدمة الجديدة على تقليل وقت التنقل سواء عن طريق القارب أو الطائرة المائية لأولئك الذين يقيمون في منتجعات في جزر المرجان الجنوبية. وتعد جزر المالديف واحدة من الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية لعملائنا من الإمارات ودول مجلس التعاون ورابطة الدول المستقلة، كما ستعزز الرحلات الجديدة إلى السوق أيضاً ربط حركة الرحلات من أوروبا.

وتعد فلاي دبي أول شركة طيران من الإمارات تسيّر رحلات إلى مطار غان. وستعمل الرحلات يومياً من المبنى رقم 3 بمطار دبي إلى مطار غان، وستكون الرحلات ضمن الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يوفر للركاب المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز