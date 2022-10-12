أكبر شركة طيران يابانية تتوقع تحقيق أرباح بعد عودة السفر

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تتوقع أكبر شركة طيران في اليابان تسجيل أرباح للمرة الأولى في خلال ثلاث سنوات فيما تخفف البلاد الضوابط الحدودية المرتبطة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 وازدهار السفر مجددا.

وقال شينيتشي اينو رئيس شركة "أول نيبون الجوية" في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه منذ أن أعلنت اليابان عن رفع القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد، قفزت حجوزات الرحلات الدولية لدى الشركة خمسة أضعاف.

وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن خطة لرفع قيود السفر في نيويورك في 22 سبتمبر.

وقال اينو في طوكيو أمس الثلاثاء، فيما يدخل قرار تخفيف القواعد حيز التنفيذ، إن "أول نيبون الجوية" التابعة لشركة ايه ان ايه القابضة، سوف تزيد رحلاتها الدولية في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف "توقعاتنا مرتفعة للغاية" بشأن تعافي الطلب.

ووفرت الشركة 690 رحلة دولية في الأسبوع في سبتمبر، متيحة الخدمة لـ 37 مدينة.

وتقبل اليابان السفر بدون تأشيرة من المسافرين الملقحين من 68 دولة مجددا، لتنهي بذلك نحو ثلاث سنوات من الضوابط الحدودية الصارمة التي أبعدت السياح عن الدولة الجزيرة.

وقال اينو إن أكثر من 30 مليون شخص زاروا اليابان سنويا قبل الجائحة، وضخوا خمسة تريليونات ين (34 مليار دولار) في الاقتصاد. وتراجع عدد الزوار إلى نحو 246 ألفا في 2021.

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