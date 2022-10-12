طيران الإمارات تستأنف تشغيل طائرة A380 إلى طوكيو 15 نوفمبر

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن رفع السعة المقعدية إلى اليابان بتشغيل طائرتها A380 إلى مطار طوكيو ناريتا اعتباراً من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك لتلبية الارتفاع في الحجوزات من وإلى بوابتيها في تلك الدولة، ناريتا وأوساكا. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الحكومة اليابانية الشهر الماضي تخفيف قيود الدخول، حيث ألغت سقف الوصول اليومي، وأوقفت متطلبات اختبار "كوفيد-19" وبروتوكولات الحجر الصحي للسفر الداخلي.

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 318" دبي في الساعة 2:40 صباحاً وتصل إلى مطار ناريتا الدولي في الساعة 5:35 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 319" فتقلع من ناريتا في الساعة 11:30 ليلاً، وتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:50 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من طوكيو ودبي).

وتؤكد إعادة طيران الإمارات تشغيل طائرتها A380 إلى مطار ناريتا الدولي التزامها القوي نحو قطاع السياحة والسفر في اليابان. وتهدف الناقلة، من خلال توفير سعة مقعدية أكبر، إلى تلبية الطلب المتنامي على السفر من وإلى اليابان، وكذلك توفير مرونة وخيارات للمسافرين على خدمتها اليومية إلى أوساكا "ئي كيه 316/ ئي كيه 317"، التي تعمل بطائرة بوينج 777-300ER.

يذكر ان طيران الإمارات تحتفل هذا العام بمرور عقدين من العمليات الناجحة إلى مطار أوساكا كانساي الدولي، حيث أصبحت في عام 2002 أول ناقلة توفر ربطاً جوياً بين اليابان ومنطقة الخليج العربي. وواصلت طيران الإمارات، على الرغم من تحديات الجائحة، خدمة المجتمع المحلي من خلال نقل الشحنات الأساسية بين اليابان والأسواق العالمية الأخرى عبر مركزها في دبي، ما ساعد أيضاً في الحفاظ على الروابط التجارية الحيوية في تلك الظروف غير المسبوقة.

ويستطيع المسافرون إلى اليابان من أكثر من 60 دولة بغرض السياحة، السفر الآن بدون تأشيرة ومن دون متطلبات الجولات المنظمة. إلا انه لا يزال يتعين عليهم التحقق من متطلبات الدخول. يمكن حجز التذاكر على emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تحظى بتفضيل العملاء، حيث توفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال و401 مقعد مريح في الدرجة السياحية. ويستمتع العملاء الذين يسافرون على هذه الطائرة بقمرة الطائرة الفسيحة والمريحة والمنتجات والخدمات المتميّزة، بما في الصالون الجوي وحمام الشاور سبا. كما يمكن للركاب في جميع الدرجات، الاستمتاع بالمأكولات المستوحاة من المنطقة، والترفيه بدون توقف على رحلاتهم، مع نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 5000 قناة، تعرض الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية والبودكاست والكتب الصوتية والألعاب وغيرها.

وتواصل طيران الإمارات تسريع نشر طائراتها A380 تدريجياً لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي. وتخدم هذه الطائرات العملاقة حالياً أكثر من 30 وجهة عالمية، وسوف تعلن الناقلة عن مزيد من المسارات في المستقبل القريب.

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