900 ألف زائر بحري لدبي بالموسم الجديد

المصدر: دبي- البيان

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تطلق دبي موسماً جديداً للرحلات السياحية البحرية 29 الجاري مع استقبال ميناء راشد أولى سفن الرحلات البحرية «مين شيف-6»، ما يعزز الإمارة وجهة سياحية مفضلة للمسافرين الدوليين ومركزاً رائداً للرحلات البحرية إقليمياً.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية بالجهود المبذولة من جانب قطاع السياحة في دبي ولا سيما منظومة سياحة الرحلات البحرية لتعزيز مكانة دبي مركزاً محورياً للسياحة البحرية ووجهة دولية بارزة للرحلات البحرية، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى كونها أفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة.

وأكد سموه أن السياحة البحرية تعد رافداً مهماً لتعزيز الخطط الطموحة، للارتقاء بقطاع السياحة في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة السياحية عالمياً.

ووجه سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية بمواصلة الجهود لتحقيق نمو مطرد في قطاع سياحة الرحلات البحرية أسوة بباقي القطاعات في الإمارة.

وقال سموه على «تويتر»: «خلال الموسم السياحي البحري الماضي استقبلت مياه دبي 98 سفينة سياحية حملت أكثر من 338 ألف سائح.. مع قرب انطلاق الموسم الجديد نتطلع لمضاعفة تلك الأرقام بفضل جاذبية دبي ومرافقها العالمية البحرية في «ميناء راشد» و«دبي هاربر».. وأهلاً بضيوف دبي بحراً وبراً وجواً».

ويتوقع أن يستقبل الموسم الجديد 166 سفينة سياحية فاخرة في «ميناء راشد» و«دبي هاربر»، واللذين يتميزان ببنية تحتية متطورة وعالمية، ويضمان أحدث المرافق الخدمية للرحلات البحرية، فيما يتوقع كذلك الترحيب بأكثر من 900 ألف سائح من ركاب الرحلات البحرية، وأيضاً طواقم السفن السياحية، الأمر الذي يسهم في تعزيز نمو السياحة في دبي.

وسيتم إطلاق الرحلات البحرية عبر سفن شركة «تي يو آي»، وشركة «ام اس سي كروزس»، بالإضافة إلى بونانت (ام اس سي وورلد يوروبا، وأوبرا، ومين شيف 6، ولو بوغانفيل)، التي سوف ترسو في ميناء راشد الحاصل على جوائز عالمية، فيما سترسو سفينتا «سي إس عايدة كوسما» و«سي إس كوستا توسكانا» اللتين تعملان بالغاز المسال في «دبي هاربر» في 17 نوفمبر المقبل.

وتسهم الرحلات البحرية في تعزيز قطاع السياحة في دبي، كما تمثل إضافة نوعية لتحفيز هذا القطاع، ما يعزز الانتعاش الملحوظ لقطاع السياحة في الإمارة.

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