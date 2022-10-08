البرازيل.. طبيعة خلابة وثقافات نابضة بالحياة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها مؤسسة يوغوف البحثية أنه عند التخطيط لقضاء عطلة، يبحث العديد من الشباب عن تجارب حقيقية يعيشون من خلالها الثقافة المحلية. وتعد البرازيل موطناً للمناظر الطبيعية والثقافة الغنية، وهي الوجهة المثالية للسياح الشباب الذين يبحثون عن إجازة يتعرفون خلالها على العديد من العرقيات والثقافات، ويزورون فيها مناظر مذهلة مناسبة للتصوير ونشر هذه الصور على حساباتهم في «إنستغرام»، والأهم من ذلك أنها بأسعار معقولة.

وتقدم البرازيل الكثير من الأنشطة والتجارب المميزة للشباب، من الشواطئ الخلابة والأنشطة المليئة بالأدرينالين إلى الحياة الثقافية المحلية النابضة بالحياة. وتشكل جزيرة فلوريانوبوليس الهادئة كل ما يلزم لقضاء «إجازة العمر»، من السواحل المذهلة والمناظر الطبيعية إلى أماكن الترفيه والأنشطة الرياضية. تعد مدينة فلوريانوبوليس خلال النهار مكاناً رائعاً للأنشطة في الهواء الطلق مع مسارات المشي لمسافات طويلة وركوب الأمواج وأنشطة المغامرات الأخرى، وتتحول المدينة عند حلول الليل إلى مكان للاسترخاء والتواصل مع الأصدقاء أو التعرف على أصدقاء جدد. ويستقبل مطار فلوريانوبوليس الدولي رحلاتٍ يومية من مطار ساو باولو الدولي ومطار ريو دي جانيرو الدولي.

سياحة بيئية

وتضم جزيرة فرناندو دي نورونيا عدداً من أجمل الشواطئ البرازيلية وتقدم تجارب لا تنسى لمحبي السياحة البيئية وعشاق الطبيعة الذين يبحثون عن أماكن مميزة لممارسة هوايتهم في المشي لمسافات طويلة، فضلاً عن اختبار جولات القوارب والغطس وركوب الأمواج والمغامرات الأخرى. وبالإضافة إلى مناظرها الخلابة وشواطئها المذهلة، تعد جزيرة فرناندو دي نورونيا أرضاً خصبة للسلاحف البحرية الخضراء. يمكن للسياح والسكان المحليين مشاهدة هذه المخلوقات البحرية على الشواطئ كجزء من مبادرة الحفاظ على السلاحف البحرية التي أطلقها مشروع تامار.

ويقع أرخبيل فرناندو دي نورونيا على بعد 545 كم من مطار ريسيفي الدولي. وللوصول إلى الجزيرة، يجب على السياح السفر بالطائرة لمدة ساعة من مطار ريسيفي إلى الجزيرة. يفرض على جميع السياح الذين يزورون جزيرة فرناندو دي نورونيا دفع رسوم خاصة للحفاظ على الجزيرة.

وتقدم مدينة ماناوس الثقافة البرازيلية الغنية والعديد من المواقع التاريخية. فهذه المدينة فيها الكثير من الأماكن التي تدفعك لاكتشافها، مثل قصر ريو نيغرو ومسرح أمازوناس الرائع، وهي مدينة تضم العديد من الثقافات وتذكرنا بالمستعمرات القديمة.

غابات مطيرة

وتعد ماناوس بوابة دخول غابات الأمازون المطيرة الرائعة. يمكن للمسافرين أيضاً استكشاف النظام البيئي الواسع من خلال الإقامة في أكواخ الأمازون الفاخرة. يتم تقديم باقات ورحلات مصممة خصيصاً من قبل خبراء السفر للمساعدة في استكشاف هذه الغابات الرائعة بأمان.

وتعد فوز دو إيغواسو، فهي إحدى الوجهات الساحرة في البرازيل والتي تضم أكثر شلالات العالم سحراً، شلالات إجواسو. وتعد حديقة إيغواسو الوطنية واحدة من المواقع السياحية الأكثر شهرة لكل من السكان المحليين والسياح على حد سواء، وتعتبر زيارتها حقاً تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة.

وجهة رائعة

تعج مدينة فوز دو إيغواسو بكل من عوامل الجذب الطبيعية والبشرية، وهي وجهة رائعة للسياح الشباب للتسوق والاستكشاف. ومن المزايا الفريدة لهذه المدينة أنها تقع على حدود الأرجنتين وباراغواي، مما يجعل السياح أقرب للمزيد من المغامرات. ويستقبل مطار فوز دو إيغواسو الدولي رحلاتٍ مباشرة من مطار ساو باولو الدولي ومطار ريو دي جانيرو الدولي.

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