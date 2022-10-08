المنطقة الحرة بمطار دبي تطلق مبادرة «ميتا دافز» في المعرض

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» استعدادها لإطلاق مبادرة «ميتادافز»، التي توفر للمتعاملين من الشركات في جميع أنحاء العالم تجربة رقمية وسلسة في عالم الميتافيرس، وذلك خلال مشاركتها بمعرض «جيتكس 2022» في الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر لعام 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنسجم المبادرة الجديدة مع استراتيجية دبي للميتافيرس وتهدف إلى جذب المتعاملين والاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعريفهم بحزمها المتميزة من العروض والمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة لتشجيعهم على اختيارها كوجهة متميزة لمزاولة الأعمال وإطلاق المشاريع.

وقالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»: تُعرَف «دافز» على مدى الـ26 عاماً الماضية بكونها محطة رائدة تعتمد أحدث الحلول التقنية والمبتكرة بما يتجاوز الحدود التقليدية، ويضمن توفير تجربة متعاملين سلسة ومتطورة لشركات المنطقة الحرة.

ستسهم هذه المبادرة التي تربط بين العالمين الواقعي والافتراضي في رقمنة رحلة المتعاملين ودعم الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الإمارة وفق تجربة سلسة تضع المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» في قلب الثورة التكنولوجية، وتعزز حضورنا كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر بكافة أنواعه وأشكاله وحاضنة أعمال متكاملة تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير، إذ إنها تشكل الجيل الثاني من مستقبل دافز الذي يرسم ملامح الاقتصاد الحالي الجديد ويعزز دوره المتكامل والمتطور من خلال التجربة والعروض وإمكانية الوصول«.

وقال بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في »دييز«: تأتي مبادرة»ميتادافز«الجديدة انطلاقاً من حرص»دييز«على توفير تجربة عملاء استثنائية ترتقي لأعلى مستويات الجيل القادم وتلبي جميع احتياجات العملاء على اختلافها. ووقع الاختيار على»دافز«لتقديم هذه التجربة الأولية التي تحمل مفهوماً مبتكراً سيسهم في بناء المرحلة التالية من المشروع للارتقاء بمستوى الأداء».

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