الرئيس التنفيذي لـ«العربية للطيران» «الأفضل في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام»

المصدر: دبي- البيان

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حصد عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقب «أفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «أفييشن 100» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي أقيم من قبل «إيرلاين إيكونوميكس» يوم 4 أكتوبر على هامش مؤتمر نمو الخطوط الجوية الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي أقيم في دبي.

وتمنح لجنة التحكيم في جوائز «أفييشن 100» جائزة «أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الطيران للعام» بالاستناد إلى مستوى أداء الشركة خلال الـ 12 شهراً الماضية، مع أخذها بعين الاعتبار للتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» والتدابير التي اتبعتها الإدارة في الاستجابة لتداعياتها بما في ذلك قدرة الشركة على تحصيل إيرادات إضافية وإدارة بيئة العمل في الواقع الجديد والاستجابة الشاملة للأزمة، فضلاً عن مرونة عملياتها على كافة المستويات.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يأتي التكريم في وقت يواجه فيه قطاع الطيران تحديات عالمية غير مسبوقة، ليسلط الضوء على القيمة المضافة التي نوفّرها لعملائنا. وتتطلع «العربية للطيران» قدماً لمواصلة التزامنا بتحسين خدماتنا والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاع الطيران على حدٍ سواء».

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