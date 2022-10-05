طيران الإمارات تعلن عن تنقلات في فريق عملياتها التجارية

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات عن تنقلات جديدة في فريقها التجاري في مناطق الشرق الأوسط والشرق الأقصى وغرب آسيا وأفريقيا لتعزيز جهودها في إعادة بناء شبكتها العالمية مع ارتفاع الطلب وتخفيف القيود على السفر.

وبموجب هذه التنقلات سيوظف 11 مواطنا إماراتيا خبراتهم ومهاراتهم لقيادة العمليات التجارية في أسواق مهمة لطيران الإمارات ما يساهم في دفع عجلة النمو وتطوير استراتيجيات جديدة.

ويوفر برنامج طيران الإمارات لإدارة العمليات التجارية في المحطات الخارجية لمواطني دولة الإمارات اكتساب مزيد من الخبرات والمهارات وبناء شبكات التواصل.

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