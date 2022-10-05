"الاتحاد للطيران" تُحلّق إلى 71 وجهة تربط 45 دولة حول العالم

المصدر: وام

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كشفت "الاتحاد للطيران" عن وصول رحلاتها إلي 71 وجهة من ضمنها وجهات الشحن لتربط بذلك إمارة أبوظبي بنحو 45 دول حول العالم، عبر 71 طائرة بعمر وسطي يصل إلى 5.8 سنوات، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الطيران المدني الإماراتي.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، في تصريحات صحافية اليوم، ان الاتحاد للطيران تساهم بدور كبير في دعم وتطور مسيرة قطاع الطيران في الدولة، حيث استطاعت منذ انطلاقتها ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، وربط العالم بأبوظبي.

وأضاف البلوكي انه مع استعادة القطاع لعافيته بلغ عدد الوجهات التي تسيّر إليها الاتحاد وجهاتها إلى 71 وجهة حول العالم في 45 دولة، بالإضافة إلى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن "الاتحاد" تمكّنت من استقطاب المهارات والكوادر الوطنية الطموحة إلى قطاع الطيران، وأثمرت عن وصول تلك الكفاءات الوطنية إلى مختلف المناصب على امتداد أقسامها حيث تضم اليوم أكثر من 1500 مواطن ومواطنة، ومنها كانت انطلاقة عائشة المنصوري، ابنة الإمارات وأول كابتن طيار إماراتية في إطار برنامج توطين يهدف لتدريب المواطنين الإماراتيين ليصبحوا قادة طائرات.

ولفت الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، إلى الدور الرائد للاتحاد في مجال الاستدامة وفوزها بجائزة "شركة الطيران الصديقة للبيئة لعام2022".

ومهّدت "الاتحاد للطيران" في عام 2022، الطريق أمام استدامة القطاع، حيث قامت بتسيير 40 رحلة صديقة للبيئة، وأطلقت برنامج استدامة 50 عبر طائرة إيرباص A350، وحصلت على جائزة "شركة الطيران الصديقة للبيئة لعام 2022.

وتقدّم البلوكي بخالص التهاني بيوم الطيران المدني والذكرى الخمسين لانضمام الإمارات العربية المتحدة لمنظمة الطيران المدني الدولي، وبفوزها بمقعد في مجلس المنظمة للمرة السادسة على التوالي."

وتقوم "الاتحاد للطيران" بصفتها عضو في ائتلاف الأمل أبوظبي، بدورها من خلال توفير حلول سلسلة توريد متكاملة لنقل المواد الطبية الحساسة حول العالم. كما حصلت الاتحاد هذا العام على جوائز عديدة من بينها: أفضل طاقم ضيافة لشركة طيران، وأفضل درجة أولى لشركة طيران، وأفضل برنامج ترفيهي لشركة طيران في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل خدمة موظفين لشركة طيران في الشرق الأوسط، وعلامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين.

وتقوم "الاتحاد للطيران" أيضًا برعاية عدد من الفعاليات المحلية والدولية، مثل: راعي اللقب في الفورمولا1 "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لسباق الفورمولا1 أبوظبي"، ورعاية نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، والراعي الرسمي لمعرض أبوظبي إكسبو للطيران 2022، والراعي الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

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