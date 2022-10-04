دبي تستقبل 9 ملايين سائح دولي في 8 أشهر

المصدر: دبي – بشار باغ

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رحّبت دبي بمليون زائر دولي خلال شهر أغسطس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السياح الدوليين الذين استقبلتهم الإمارة خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الجاري، إلى 9.12 ملايين سائح، بنمو 182 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت فيها الإمارة 3.23 ملايين سائح دولي، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ويواصل بذلك القطاع السياحي في دبي، أداءه القوي، حيث اقتربت أعداد السياح الدوليين خلال أول 8 أشهر من العام، من مستويات ما قبل الجائحة، حيث استقطبت الإمارة في الفترة المقابلة من 2019، ما يقارب 10.8 ملايين سائح دولي. وتفوقت كافة المؤشرات الأخرى على ما تم تحقيقه ما قبل الجائحة، بما يشمل الليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائد على الغرفة، ومدة إقامة النزلاء.

وجاءت الهند في صدارة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2022، مسجلة أكثر من مليون سائح، وحلت سلطنة عمان ثانية بنحو 983 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 823 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 647 ألف زائر. وجاءت روسيا في المركز الخامس، مسجلة نحو 395 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 349 ألف زائر، وفرنسا وباكستان بنحو 253 ألف زائر لكل منها، ثم ألمانيا بنحو 247 ألف زائر، فيما سجلت إيران نحو 213 ألف زائر. ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس، إلى أكثر من 142 ألف غرفة فندقية، ضمن 779 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 717 منشأة، في نهاية أغسطس 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 71 %، مقابل 61 % في الفترة ذاتها من عام 2021. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم»، على 34 % من إجمالي السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29 %، مسجلة 41.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 184 منشأة.

وبلغت حصة الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» 19 % من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 26.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 255 منشأة فندقية. وتجاوز عدد الشقق الفندقية 25.6 ألف شقة، ضمن 191 منشأة، لتستحوذ على 18 % من حجم السوق الفندقية.

وبلغت فترة إقامة النزلاء بين يناير وأغسطس، 4 ليالٍ فندقية، مقابل 4.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة)، إلى 24 مليون ليلة مبيت، مقابل 18.6 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو 29 %.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 514 درهماً، مقارنة بـ 359 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة، نحو 364 درهماً، مقابل 218 درهماً.

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