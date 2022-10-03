طيران الإمارات تحتفي بالمشاهير على نظام الترفيه الجوي

المصدر: دبي ـ البيان

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تعرض طيران الإمارات على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، مجموعة من الأفلام الوثائقية والأفلام الشهيرة لشخصيات بارزة في القرن العشرين. ويمكن للمسافرين على رحلات الناقلة، خلال شهر أكتوبر الجاري، الاستمتاع بمشاهدة هذه الأفلام، بما في ذلك وثائقيات عن الملكة إليزابيث الثانية الراحلة وإلفيس بريسلي وفرقة البيتلز، على شاشات الفيديو الشخصية.

واحتفالاً بفوزه للسنة السابعة عشرة على التوالي باعتباره «أفضل نظام ترفيه جوي في العالم» في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للخطوط الجوية، يتضمن جدول شهر أكتوبر على رحلات طيران الإمارات إصدارات جديدة حصرية، مثل «إليزابيث: صورة في أجزاء Elizabeth: A Portrait in Parts»، في تكريم مؤثر يرسم حياة الملكة إليزابيث الثانية في رحلة إبداعية وعاطفية على مدى 70 عاماً من جلوسها على العرش.

ويستمتع المسافرون أيضاً بفيلم «إلفيس Elvis» الجديد، دراما السيرة الذاتية الموسيقية من إخراج باز لورمان، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر منذ بدء عرضه في يونيو الفائت. كما يمكن لعشاق إلفيس الانغماس في مسيرته الموسيقية الاستثنائية مع مجموعة Elvis Spotlight Collection التي تضم ستة من أفلامه الكلاسيكية، بما في ذلك Jailhouse Rock (1957)، وLove Little Live a Little (1968). كما يتوفر فيلمان وثائقيان آخران عن نجم الروك آند رول.

ويمكن لعشاق الموسيقى استكشاف فرقة البيتلز، في الفيلم الوثائقي الجديد «البيتلز والهند»، وهو عبارة عن سجل تاريخي فريد لعلاقة الحب الدائمة بين فرقة البيتلز والهند، ويضم لقطات أرشيفية وصوراً فوتوغرافية نادرة وتعليقات الخبراء على التناقض بين حياة المشاهير سريعة الوتيرة في الغرب وبحثهم عن الروحانيات في الهند، ما ألهم كتابة إبداعية للأغاني. وبالنسبة للمسافرين عشاق الأكشن فسيستمتعون بمشاهدة الفيلم الوثائقي الجديد «فال Val»، الذي يستعرض حياة نجمة هوليوود فال كيلمر.

وتشير البيانات إلى أن الأكثر مشاهدةً على نظام طيران الإمارات الترفيهي منذ بداية 2022 وحتى الآن هي الأفلام الوثائقية والحركة والإثارة والكوميديا، ومن أبرزها Spider-Man: No Way Home، أحدث أفلام جيمس بوند No Time to Die وفيلم King Richard الحائز جائزة الأوسكار بطولة ويل سميث. أما أشهر أفلام الأطفال والعائلة فهي Boss Baby: Family Business وEncanto وSing 2. وتشمل الأفلام الجديدة في شهر أكتوبر فيلم Minions: The Rise of Gru وWhere the Crawdads Sing وFather of the Bride وThe Black Phone.

وتقدم أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لركابها مكتبة تضم أكثر من 45 فيلماً حائزاً جائزة الأكاديمية العالمية، على شاشات نظام ice الذي يوفر أكثر من 5000 قناة، تعرض أحدث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والبودكاست حسب الطلب، إضافة إلى البث التلفزيوني الحي للقنوات الإخبارية «بي بي سي» و«سي إن إن» و«سكاي نيوز عربية» وقناتي الفعاليات والأحداث الرياضية «سبورت 24» و«سبورت 24 إكسترا». كما يمكنهم مشاهدة المناظر التي تلتقطها الكاميرات الخارجية المثبتة على الهيكل الخارجي للطائرة، بالإضافة إلى متابعة أحدث الأخبار الحية والفعاليات الرياضة العالمية، والبقاء على اتصال عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي.

ويمكن للمسافرين إعداد وترتيب تجاربهم الترفيهية على الطائرة قبل رحلتهم، عن طريق التصفح والاختيار المسبق للأفلام أو البرامج التلفزيونية على تطبيق طيران الإمارات، ومزامنتها مع نظام طيران الإمارات بمجرد صعودهم إلى الطائرة.

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