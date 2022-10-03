دبي تستقبل 9 ملايين سائح دولي في 8 أشهر بنمو 182 %

المصدر: البيان

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رحّبت دبي بمليون زائر دولي خلال أغسطس الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السياح الدوليين الذين استقبلتهم خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 9.12 ملايين سائح، بنمو 182 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت فيها الإمارة 3.23 ملايين سائح دولي، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبذلك اقتربت أعداد السياح الدوليين من مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث استقطبت الإمارة في نفس الفترة من 2019 ما يقارب 10.8 ملايين سائح دولي.

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