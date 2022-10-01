فيستارا الهندية للطيران تطلق رحلاتها بين أبوظبي ومومباي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحبت مطارات أبوظبي بإطلاق رحلات شركة طيران فيستارا من مطار أبوظبي الدولي تلبيةً للطلب المتزايد على السفر بين أبوظبي ومومباي، الهند.

وأطلقت شركة طيران فيستارا، التي تُعد مشروعاً مشتركاً بين مجموعة «تاتا» والخطوط الجوية السنغافورية رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي ابتداءً من 1 أكتوبر 2022 وذلك من مبنى المسافرين رقم 1.

وأعلنت شركة «فيستارا» للطيران وهي إحدى أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال في الهند عن إطلاق خدمة جديدة للطيران المباشر بين الهند وأبوظبي، حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع المشتركة بين مجموعة تاتا والخطوط الجوية السنغافورية.

ستغادر الرحلة الافتتاحية من مومباي في الساعة 19:10 مساءً بتوقيت الهند وتصل إلى أبوظبي في الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي ما يجعل فيستارا أول شركة طيران على الإطلاق تقدم خيار الدرجة السياحية الممتازة على الطريق، بالإضافة إلى درجة رجال الأعمال والاقتصادية.

وقال فينود كانن المدير التنفيذي لشركة فيستارا:نحرص دائماً على تعزيز وجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية منطقة الخليج ونحن متحمسون لإضافة أبوظبي إلى شبكتنا الدولية المتنامية الأمر الذي يجعل الأعمال والتجارة والسياحة المزدهرة في دولة الإمارات من أبوظبي مكاناً مثالياً لشبكتنا، كما أننا على ثقة بأن المسافرين سيقدرون اختيار السفر إلى الهند وأفضل خطوط طيران في جنوب آسيا على هذا الطريق.

وسيقبل طيران فيستارا جميع العملاء المؤهلين الذين يستوفون متطلبات التأشيرة/ الدخول في كلا البلدين، على النحو المحدد من قِبل الهيئات الحكومية المعنية، وتشجع فيستارا عملاءها بشدة على فهم هذه الإرشادات تماماً قبل إجراء حجوزهم.

وتعد «فيستارا» الأعلى تصنيفاً في الهند على مواقع SkytraxوTripAdvisor وقد فازت بالعديد من جوائز «أفضل شركة طيران»، بالإضافة إلى أعلى معايير الجودة، والرحابة ونظافة المقصورة الداخلية، وفقاً لمعايير السلامة العالمية. وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز 7 سنوات منذ بدء الانطلاقة، رفعت «فيستارا» من مستوى معايير الخدمات والحركة الجوية في صناعة الطيران الهندي لتصبح أكثر شركات الطيران تفضيلاً في البلاد، ومؤخراً نقلت أكثر من 35 مليون مسافر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز