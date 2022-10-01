جزر المالديف.. واحة للجمال والسكينة

المصدر: دبي – البيان

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يحلم كثيرون من محبي السفر والسياحة حول العالم برحلة إلى جزر المالديف للاستمتاع بشواطئها الجميلة وطبيعتها البكر ونمط حياتها الهادئ والوجوه المبتسمة للسكان المحليين، ما يجعلها حقاً واحة مثالية للسكينة والاسترخاء.

وتتكون جمهورية المالديف التي تبعد مسافة 3 ساعات و45 دقيقة بالطائرة فقط عن مطار دبي، من 1190 جزيرة متناثرة مثل اللآلئ على طول 26 حلقة مرجانية (أتول) تشكلت على أطلال براكين قديمة. وتقع الدولة في منطقة استراتيجية تتمتع بإمكانية الوصول إلى الطرق البحرية الدولية الرئيسية في المحيط الهندي.

وتعد السياحة التي انطلقت فعلياً في المالديف عام 1972 جزءاً مهماً أساسياً في اقتصاد هذه الجمهورية وتشكل أكثر من 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي، وتلعب دوراً مهماً في كسب إيرادات النقد الأجنبي، وخلق فرص التوظيف. ويعتبر أرخبيل المالديف الممتد على 90 ألف كيلومتر مربع، من أبرز أماكن جذب السياح العالميين في آسيا بأكملها.

منتجعات متنوعة

ويصل عدد المنتجعات في المالديف إلى 170 منتجعاً متنوعاً، يديرها مجموعة من العلامات التجارية الفندقية العالمية بالإضافة إلى شركات محلية ومنتجعات مستقلة.

ومن أبرز هذه المنتجعات «جراند بارك كودهيبارو المالديف» الذي يقع على جزيرة تحيط بها مياه المحيط الفيروزية والشواطئ الرملية البيضاء. ويتيح هذا المنتجع لضيوفه فرصة الانغماس في مجموعة واسعة من التجارب الرائعة، مع التركيز في الوقت نفسه على مفهوم الاستدامة بهدف الحفاظ على الجمال الطبيعي للجزيرة والثروة البحرية الغنية في المياه المحيطة.

وقد استطاع المنتجع التابع لمجموعة «بارك هوتيل» تحقيق معدلات إشغال خلال النصف الأول من 2022 وصلت إلى 60% في ظل تسهيل إجراءات السفر في معظم دول العالم بعد «كورونا»، فيما تبقى إجراءات الحظر في الصين التي تعتبر أكبر أسواق المنتجع.

وبمجرد الوصول إلى مطار فيلانا الدولي، سيكون القارب السريع الخاص للجزيرة على أهبة الاستعداد للترحيب بالنزلاء ونقلهم إلى منتجع «جراند بارك كودهيبارو» في رحلة بحرية منعشة تستغرق 20 دقيقة فقط.

ويضم منتجع جراند بارك كودهيبارو المالديف 120 فيلا فاخرة، بما فيها 65 فيلا مزودة بمسابح خاصة مع إطلالات آسرة على المحيط، وإمكانية وصول مباشر إلى الشعاب المرجانية والمحيط. ويحوي المنتجع ثلاثة مطاعم ومنطقة للألعاب الترفيهية ومارينا للرياضات البحرية وممارسة الغطس في المياه الكريستالية ومشاهدة العجائب من الأسماك والحياة البحرية المتنوعة تحت الماء. كما يعد المنتجع وجهة مثالية للعائلات، إذ يكتنف مرافق متعددة للأطفال، بما فيها نادٍ للأطفال ونشاطات مصممة لهم.

أنشطة بحرية

ويقع المنتجع في شمال ماليه أتول، وتحيطه الشعاب المرجانية النابضة بالألوان والكائنات البحرية، مما يجعله مقصداً مثالياً لرحلات الغوص. كما يمكن لعشاق الرياضة تجربة أنشطة متنوعة مثل التزلج على المياه والتجديف في قوارب الكاياك وركوب الأمواج. علاوة على ذلك، تشمل الرياضات البحرية الإبحار بقارب الكتاماران، والإبحار بالمظلة، والتجديف بقارب الكاياك، والغوص باستخدام أنبوب التنفس، والتزلج على المياه، ورياضة الويك بورد، والتزلج على الركبة، وركوب القوارب المنفوخة، والتزلج الشراعي، وركوب الأمواج باللوح الشراعي، والتزلج على المياه وقوفاً، وركوب الزلاجة المائية وغيرها الكثير.

أوقات مميزة

يمكن لضيوف منتجع «جراند بارك كودهيبارو»، إلى جانب قضاء أجمل الأوقات المميزة بين أحضان البحر المتلألئ تحت السماء الصافية، سواء في حفل زفاف. وسيهتم فريق الفعاليات المختص بأدق التفاصيل بدءاً من تزيين الموقع، وترتيبات إقامة الضيوف، وصولاً إلى إعداد قائمة الطعام المميزة بين رحاب أحد أكثر المنتجعات رومانسية في جزر المالديف.

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