سياحة رأس الخيمة.. نحو 1.11 مليون زائر بنهاية 2022

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تشتهر إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الساحرة ومغامراتها الترفيهية الشيّقة والمثيرة وعروضها الفريدة من نوعها، حيث أصبحت واحدة من أكثر الوجهات رواجاً وأسرعها نمواً في الشرق الأوسط. ففي تصريحات لـ«البيان»، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن الإمارة استقطبت أكثر عن 521 ألف زائر بين يناير ويونيو الماضيين، بزيادة فاقت 21%، مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.

وأكمل: «نواصل العمل على استقبال أكثر عن 1.11 مليون زائر بنهاية 2022، والعودة بشكل كامل إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19» في غضون عامين فقط؛ نظراً لقدراتنا المتكاملة وسرعة الاستجابة للأزمات المختلفة، إذ نجحنا في رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة في رأس الخيمة بشكل عام لجذب استثمارات جديدة ومحلية في قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي يتّضح بشكل جليّ في تنامي محفظة شركائنا المستثمرين من الفنادق الدولية، واستقطاب أعداد متزايدة من الزوار».

منتجع متكامل

ولفت فيليبس إلى أن رأس الخيمة شهدت افتتاح أول فنادق «موڤنبيك» و«إنتركونتيننتال». كما أعلنت شركتا «مرجان» و«راك للضيافة» القابضة بداية العام الجاري، شراكتهما مع «وين ريزورتس»؛ لافتتاح منتجع متكامل بمليارات الدولارات في جزيرة المرجان، ما يمثل استثماراً أجنبياً مباشراً بالغ الأهمية ل،«وين ريزورتس» في الإمارة. وأوضح أن هناك ما يزيد على 4617 وحدة فندقية في رأس الخيمة. وأضاف: «نخطط قريباً لإطلاق سلسلة من الفنادق الجديدة التي تديرها علامات تجارية عالمية مرموقة مثل «ماريوت» و«أنانتارا» و«كونراد» و«سوفيتيل»، ما يرفع إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى أكثر من 12 ألف غرفة فندقية، في غضون السنوات الثلاث المقبلة».

معايير وإجراءات

وتابع فيليبس: «نقوم أيضاً بتنويع محفظتنا من خلال إطلاق مشاريع سياحية جديدة، وفقاً لأرقى معايير وإجراءات الاستدامة في منطقة جبل جيس، وتتضمن هذه المشاريع «إيرث هوتيلز ألتيتيود» وهو فندق بيئي مؤقت، فضلاً عن «سيج ماونتن لودج» التابع لمجموعة «مانتيس» وهو ملاذ جبلي مستدام يقدّم مجموعة من التجارب الإبداعية وأنشطة التأمل والجولات الجبلية برفقة مرشدين مختصين، ومن المقرر افتتاحهما في عام 2023».

وعن أحدث المبادرات والمشاريع والحملات الترويجية للسياحة في رأس الخيمة، قال فيليبس: «الاستدامة ركيزة ضرورية لتحقيق النمو وضمان رضا زوارنا، وهي جوهر كل ما نقوم به في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إذ تتمثل رؤيتنا بأن نصبح رواد السياحة المستدامة بحلول 2025. إذ ننتهج في الإمارة مفهوم السياحة المتوازنة، وتلتزم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة رسم معالم قطاع السياحة في الإمارات من خلال إيلاء متطلبات الاستدامة أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها الاستثمارية والتنموية لخلق وجهة تنال رضا السائح العصري وتلبي احتياجاته».

منشآت فاخرة

تقدم رأس الخيمة خيارات متنوعة بدءاً من المنتجعات الشاطئية الفاخرة التي تديرها نخبة من علامات الضيافة، إلى المنتجعات الشاطئية العائلية. وتضم قائمة الفنادق والمنتجعات «والدورف أستوريا»؛ و«هيلتون»؛ و«ريكسوس»؛ و«روتانا»؛ و«ريتز كارلتون رأس الخيمة»، و«شاطئ الحمرا»؛ وأكبر منتجع «هامبتون» من «هيلتون» عالمياً، ومنتجع «راديسون بلو رأس الخيمة» في جزيرة المرجان، و«إنتركونتيننتال ميناء العرب»، أول منتجعات مجموعة «إنتركونتيننتال» في الإمارة، الذي افتتح في فبراير الماضي. كما يعد منتجع «موڤنبيك» جزيرة المرجان أحدث الإضافات ويقع على شاطئ بطول 300 متر ويحتضن أكبر حديقة مائية عائمة في رأس الخيمة.

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