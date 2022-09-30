دبي وجهة عالمية في سياحة الطعام

المصدر: دبي- البيان

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رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية في سياحة المأكولات وفنون الطهي والطعام لا سيما مع تنوع الأطباق وجودة الطعام وخدمات المطاعم في الإمارة.

وصنف تقرير دولي، الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً تليها لندن ونيويورك، فيما أظهر أظهر أن 72.2% من الزوار الدوليين عبروا عن سعادتهم بجودة الطعام والمطاعم في دبي.

بينما قال 52 % منهم إن عدد المرات التي يتناولون طعامهم خارج المنزل تصل إلى 3 مرات في الأسبوع.

وحلت دبي في المركز الثاني عالمياً ضمن فئة الطهاة العالميين، والطعام الفاخر، والخدمة في المطاعم، متفوقة على نيويورك، ولندن، وسنغافورة، وإسطنبول. وأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التقرير السنوي الأول لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي (Dubai Gastronomy Industry Report) .

والذي يستعرض أداء السوق، ويقدم دراسة شاملة عن القطاع، مما يعزز من مكانة الإمارة العالمية في سياحة الطعام.

جاء إطلاق التقرير الخاص خلال اللقاء الدوري الأول الذي عقدته الدائرة مع الشركاء، في إطار الجهود، التي تقوم بها دبي لتكون وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، مليئة بالفعاليات التي تلبي أذواق وتطلعات محبي الطعام من أنحاء العالم.

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