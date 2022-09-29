«العربية أبوظبي» تطلق رحلات إضافية إلى موسكو 18 نوفمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلات جديدة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار دوموديدوفو الدولي في موسكو من خلال تسيير خمس رحلات أسبوعياً، وذلك ابتداءً من 18 نوفمبر 2022.

وتواصل «العربية أبوظبي» خطتها التوسعية، بإضافة وجهات سفر دولية جديدة من وإلى العاصمة الإماراتية، وبتنمية أسطول طائراتها الذي كان يتكون من طائرتين فقط من طراز ايرباص A320 عند التأسيس ليصل إلى ثماني طائرات جديدة اليوم.

وتعتبر موسكو الوجهة السابعة والعشرين التي تسير العربية أبوظبي رحلات مباشرة إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي بعد كل من مصر، ولبنان، والكويت، والبحرين، وأذربيجان، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، والنيبال، والسودان، وباكستان، وسلطنة عُمان، والبوسنة والهرسك، وجورجيا.

وحرصاً من «العربية أبوظبي» لتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين على متن رحلاتها، توفّر الطائرات التي تشغلها الشركة راحة إضافية للركاب من خلال أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية، والتي يبلغ عددها 174 مقعداً في كل طائرة. كما تم تزويد الطائرة بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.

وضماناً لراحتهم، يُمكن للمسافرين المؤهلين الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر داخل أبوظبي قبل موعد الرحلة، حيث يمكنهم تسّليم أمتعتهم والحصول على تذاكرهم ضمن مكتب مبيعات «العربية أبوظبي» في شارع حمدان بأبوظبي.

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