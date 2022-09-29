شرطة دبي تحتفل باليوم العالمي للسياحة بعروض للدوريات الفارهة والفرقة الموسيقية

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصلت احتفالات إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، باليوم العالمي للسياحة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في منطقة برج خليفة ونافورة دبي مول.

وتوافد العشرات من الجماهير للاستمتاع والاشتراك في مسابقة التقاط أجمل صورة أو مقطع فيديو مع الدوريات الأمنية الفارهة، والكلاب البوليسية، والدراجات الهوائية، والفرقة الموسيقية التابعة لأكاديمية شرطة دبي، ومشاهدة تزيّن «برج خليفة» بإضاءة مميزة احتفاء باليوم العالمي للسياحة.

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