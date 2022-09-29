سياحة أبوظبي تختتم جولة ترويجية في 3 مدن هندية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بنجاح جولتها الترويجية «زوروا أبوظبي» في الهند، بمشاركة 28 من الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في أبوظبي، بما في ذلك شركات طيران رئيسية وسفن سياحية وفنادق ومعالم سياحية وشركات إدارة الوجهات، وبحضور ما يزيد على 800 من أبرز العاملين بقطاع السفر والعطلات الخارجية ومنظمي الاجتماعات والمؤتمرات وأنشطة الحوافز في ثلاث مدن هندية، نيودلهي ومومباي وبنجالور.

وشهدت الجولة جدولاً حافلاً باللقاءات والاجتماعات وورش العمل وفعاليات التواصل وسلطت من خلال ست فعاليات الضوء على التجارب والعروض والجولات السياحية في العاصمة الإماراتية، وبحثت سبل ترسيخ علاقات تعاون طويلة المدى مع الشركاء في هذا السوق الكبير، واستضافت الدائرة أيضاً حفلات عشاء في فندق «ذا أوبيروي» (نيودلهي)، وفندق «آي تي سي جاردينيا» التابع لعلامة لكشري كولكشن (بنجالور)، وفندق «فور سيزونز» (مومباي)، بحضور كوكبة من رواد قطاع السفر والسياحة في الهند.

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