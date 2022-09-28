ويز إير تطلق أولى رحلاتها من إيطاليا إلى السعودية

المصدر: الدمام - البيان

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أعلنت شركة ويز إير، شركة الطيران الأسرع نمواً والأكثر استدامة في أوروبا، اليوم عن إطلاق أولى رحلاتها على مسارها الجديد من روما إلى الدمام. وترسم الشركة ملامح فصل جديد من فرص الطيران المريحة والمباشرة ومنخفضة التكلفة، مما يساعد في ازدهار قطاع السياحة لكل من إيطاليا والمملكة العربية السعودية. وتنطلق الرحلات الجوية في المسار الجديد مرتين في الأسبوع، وتتوفر التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهاتف المحمول، بأسعار تبدأ من 39.99 يورو.

وتتميز مدينة الدمام، المركز الإداري للمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، بموقعها على ساحل الخليج العربي، ومتنزهاتها الخضراء وواجهاتها البحرية وشطآنها الرملية، إضافة إلى مشهد ترفيهي مفعم بالأنشطة الفنية والرياضية. وتشتهر روما، المدينة التاريخية والرومانسية التي جذبت السياح لقرون عدة، بعددٍ من المعالم الأثرية المميزة، مثل الكولوسيوم والبانثيون والميدان الروماني.

ويؤكد إطلاق المسار الجديد، من بين 23 رحلة جوية أطلقتها ويز إير أخيراً إلى المملكة العربية السعودية، التزام الشركة بدعم قطاع السياحة المتنامي من خلال استقطاب أكثر من مليون مسافر إلى المملكة. وينسجم دور ويز إير مع رؤية المملكة 2030، وبالأخص هدفها الاستراتيجي الطموح الذي يسعى إلى مضاعفة حركة المسافرين في المملكة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

سفر مريح

وقال روبرت كاري، رئيس مجموعة ويز إير: «يسرنا إطلاق رحلتنا الجوية الجديدة إلى السعودية، حيث يوفر المسار الجديد بين روما والدمام للسياح والمقيمين في إيطاليا والسعودية سفراً مريحاً ومباشراً ومنخفضة التكلفة، الأمر الذي يعزز التواصل العالمي.

ونتوجه بالشكر إلى شركائنا على دعمهم المستمر، لا سيما البرنامج الوطني للربط الجوي ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للسياحة ومطار الدمام الدولي وحكومة المملكة العربية السعودية. ونؤكد على التزامنا في دعم عمليات التنمية لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى مزيدٍ من التوسع فيها. ويتطلع فريق ويز إير لاستقبال المسافرين قريباً على متن طائراتنا الحديثة والمستدامة».

وجهات جديدة

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، فهد بن سليمان الحربي، إلى أهمية الربط بين المملكة وقارة أوروبا. وأكد الحربي أن شركة مطارات الدمام (داكو) مستمرة في استحداث وجهات جديدة لخدمة أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين، مشيراً إلى أن مطار الملك فهد الدولي مستعد لاستقبال السياح ضمن خطط استراتيجية لتنمية الحركة الجوية وتطوير تجربة المسافر بمطار الملك فهد الدولي.

ووقعت ويز إير مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية، في مايو الماضي وتهدف الاتفاقية، بدعم من البرنامج الوطني للربط الجوي في إطار مبادرة وزارة السياحة السعودية، إلى تحسين العمليات التنموية لقطاع السياحة السعودي. وتعكس الاتفاقية الرؤية المشتركة بين الطرفين حول قدرة ويز إير على تحفيز معدلات الطلب على السياحة في المملكة؛ وبالتالي، الإسهام بشكل ملموس في تحقيق النمو المنشود في المملكة.

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة من دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة.

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