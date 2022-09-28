تمديد اتفاقية الشراكة بين جولة دي بي ورلد وطيران الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت جولة دي بي ورلد وطيران الإمارات عن تمديد اتفاقية الشراكة بينهما، وبذلك ستبقى الناقلة العالمية الشريك الرسمي لجولة دي بي ورلد حتى نهاية موسم 2024.

وسوف تواصل طيران الإمارات، بموجب اتفاقية تمديد الشراكة، عرض علامتها التجارية الشهيرة عبر 21 بطولة ضمن جولة دي بي ورلد، والوسائط الإعلامية والرقمية للجولة، والاستفادة من مرافق وخدمات الضيافة المتميزة للجولة والتجارب الحصرية للمحترفين مع الهواة Pro-Am.

كما تتمتع طيران الإمارات بصفة الشريك الرسمي في 14 بطولة مدرجة على تقويم جولة دي بي ورلد في كل موسم.

وتواصل طيران الإمارات أيضاً دورها كشريك في نظام الجولة الافتراضي "فيرتشوال آي Virtual Eye"، وهو نظام جداول يُقدّم من خلال البث التلفزيوني المباشر، ويوفر معلومات في الوقت الفعلي عن أداء اللاعبين والإحصائيات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعرض محتوى جديد من طيران الإمارات Fly Better Moments لحظات مثيرة من البطولات للمشجعين عبر المنصات الرقمية للجولة.

وتحقق طيران الإمارات، التي تعد أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، التواصل لعملائها مع أكثر من 130 وجهة في القارات الست عبر دبي، بأسطولها الحديث المكوّن من طائرات البوينغ 777 والإيرباص A380.

وتعود شراكة طيران الإمارات وجولة دي بي ورلد لأكثر من 30 عاماً، منذ أن أصبحت الناقلة الشريك الرئيسي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989. ثم أصبحت شريكاً لختام بطولة جولة دي بي ورلد بدبي في عام 2009، وأخيراً الشريك الرئيسي والناقل الرسمي للجولة في 2014.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "يسعدنا أن نمدد شراكتنا مع جولة دي بي ورلد، التي تواصل نموها، حيث تجتذب مشاركة أفضل وأشهر لاعبي الغولف العالميين، وتوفر لنا منصة للتفاعل مع عشاق الغولف عبر العالم. ومن الملائم أن تُختتم بطولة جولة دي بي ورلد للجولف في دبي، ما يجذب الزوار ويستقطب الاهتمام العالمي بمقر طيران الإمارات الرئيسي، التي أصبحت أيضاً واحدة من وجهات الغولف الرائدة في العالم".

ونقلت طيران الإمارات منذ عام 2009، أكثر من 600 لاعب غولف محترف إلى دبي للمشاركة في ختام بطولة دي بي ورلد، واستقطبت أكثر من 200 ألف مشجع من عشاق اللعبة لمشاهدة منافسات البطولة.

وقال غاي كينينغز، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لمجموعة الجولة الأوروبية: "طيران الإمارات من أعرق شركائنا، وقد أسعدنا قرارها تمديد شراكتنا حتى نهاية موسم 2024. فهي تواصل الاستفادة من ربط علامتها التجارية مع جولة عالمية حقيقية، ونحن نستمر في التوسع في دول جديدة كل موسم. كما أننا نستفيد من خبرة طيران الإمارات الواسعة في الشراكات الرياضية وسجلها الحافل في ربط عشاق الرياضة بشغفهم".

جولة موانئ دي بي ورلد هي جولة محترفي الجولف الرئيسية للرجال ضمن مجموعة الجولة الأوروبية، وتتضمن خلال موسم 2022 ما لا يقل عن 44 بطولة عالمية تقام في 25 دولة. وكانت تُعرف سابقاً باسم "الجولة الأوروبية"، التي تأسست في عام 1972.

ويتضمن جدول 2022 لجولة موانئ دبي العالمية خمس بطولات من سلسلة رولكس، وأربع بطولات كبرى، وحدثين في بطولة العالم للغولف، وثلاث بطولات مشتركة مع "بي جي إيه تور PGA TOUR"، بالإضافة إلى البطولات التي أقيمت في جميع أنحاء العالم. ويُختتم الموسم بحدث سلسلة رولكس الأخير "بطولة موانئ دبي العالمية" بدبي، حيث يُتوّج الفائز ببطولة الجولة.

وموانئ دبي العالمية، المزود الرائد لسلسلة التوريد الذكية العالمية والحلول اللوجستية، هي شريك الاسم لجولة دي بي ورلد، التي تديرها مجموعة الجولة الأوروبية.

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