دبي نحو عصر جديد من التنمية السياحية

المصدر: دبي - البيان

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قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يعد يوم السياحة العالمي مناسبة للتفكير بالتطوّر الذي شهده قطاع السياحة في دبي، باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، وكذلك الجهود التي قامت بها المدينة من أجل تعافي وإعادة إنعاش السياحة العالمية، وإنه في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة، فإننا نتطلع إلى عصر جديد من التنمية السياحية في دبي، خصوصاً مع التوسع الكبير في مشاريعها السياحية، وكذلك التطور المستمر في بنيتها التحتية، وذلك بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تضع الأساس للتنمية المستدامة في دبي على مدار العقدين المقبلين، وتعزز مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة.

وفي الوقت الذي نستشرف فيه مستقبل السفر، فإننا نؤكد أهمية مواصلة التعاون والعمل مع شركائنا المحليين والدوليين لإعادة التفكير في قطاع السياحة ليصبح أكثر استدامة ومسؤولية، ومتاحاً للجميع، وذلك في الوقت الذي نستمر فيه بتطوير عروضنا وتجاربنا لنبقى في صدارة وجهات السفر العالمية المفضلة».

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