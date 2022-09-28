طيران الإمارات تحصد 9 جوائز تميز وتوسع خدماتها لجنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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حصدت طيران الإمارات تسعة ألقاب ضمن برنامج جوائز «ناقلة العام» السنوي الذي تنظمه مجلة «مونيتور Monitor» للطيران والسياحة. ونالت طيران الإمارات في الحفل، الذي أقيم في العاصمة البنغالية دكا، خمس جوائز ذهبية وأربع جوائز فضية تقديراً لتميّز منتجاتها وجودة خدماتها، وأبرزها لقب «ناقلة عام 2022» العام الثالث على التوالي.

والجوائز الذهبية الخمس التي حصلت عليها طيران الإمارات هي: أفضل ناقلة جوية، وأفضل درجة أعمال، وأفضل خدمة طعام في درجة الأعمال، وأفضل ترفيه جوي، وأفضل ناقلة للرحلات الطويلة. أما الجوائز الفضية الأربع فهي: أفضل درجة سياحية، وأفضل خدمة طعام في الدرجة السياحية، وأفضل برنامج لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، وأفضل ناقلة للشحن.

وهذه السنة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم على جائزة «أفضل ناقلة»، والمرة السابعة في الدورات التسع الماضية من برنامج جوائز «مونيتور»، الذي يكرم أفضل الناقلات في مختلف فئات الخدمات بناءً على استطلاع رأي المسافرين الدائمين. وأدلى هذا العام أكثر من 2000 مسافر دائم بأصواتهم من خلال تصنيف تجاربهم في السفر ضمن 13 فئة.

من ناحية اخرى، أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدماتها إلى جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان، وذلك لتوفير فرص وخيارات جديدة ومريحة للعملاء الذين يسافرون من وإلى جنوب إفريقيا.

وستوسع طيران الإمارات جدولها من وإلى جوهانسبرغ لتخدمها بثلاث رحلات يومياً، ومن وإلى كيب تاون برحلتين يومياً اعتباراً من 1 فبراير 2023. كما ستضيف طيران الإمارات رحلتين أسبوعياً إلى دربان، لتخدمها برحلة يومية اعتباراً من 1 ديسمبر 2022. وستؤدي الزيادة إلى تعزيز جدول طيران الإمارات إلى 42 رحلة أسبوعياً من وإلى هذه الدولة.

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