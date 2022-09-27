ارتداء الكمامات اختيارياً على «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

المصدر: دبي – بشار باغ

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أعلنت كل من طيران الامارات وفلاي دبي ان ارتداء الكمامات سيكون اختيارياً على متن رحلات الناقلتين، فيما تطبق القواعد الاحترازية وفقاً لمتطلبات الوجهات النهائية ورحلات العبور.

وقالت طيران الامارات على موقعها الالكتروني أن ارتداء الكمامات اصبح اختيارياً على متن رحلاتها، فيما تطبق قواعد ارتداء الكمامات حسب الوجهة النهائية للمغادرين وركاب الترانزيت لرحلات العبور، فيما قال متحدث باسم فلاي دبي أن ووفقًا للتوجيهات الصادرة عن هيئة دبي للطيران المدني، قامت فلاي دبي بتحديث برتوكولات كوفيد-19 فيما يتعلق بارتداء الكمامة على متن رحلاتها. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2022، سيكون ارتداء الكمامة اختياريا للمسافرين إلى دبي. فيما يتوجب على المسافرين من دبي او العابرين ارتداء الكمامة اذا كان ذلك مطلوبا في الوجهة النهائية لسفرهم.

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