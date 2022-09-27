هيئة الطيران المدني ترأس اجتماع آلية التعاون في تحقيقات الحوادث الجوية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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ترأست الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع الثاني «لآلية التعاون في مجال تحقيقات الحوادث الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي عُقد في جدة واستضافه مؤخراً مكتب تحقيقات الحوادث الجوية السعودية بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» والمنظمة العربية للطيران المدني.

وتم خلال الاجتماع عرض أوراق عمل تتمحور حول إدارة تحقيقات الحوادث الجوية وآخر المستجدات بهذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بورقة عمل حول «تطبيق آليات التعاون بين دول الإقليم» في هذا المجال.

كما ترأست الكابتن عائشة الهاملي الاجتماع الثاني «لمجموعة عمل تحقيقات الحوادث الجوية في الشرق الأوسط» الذي عُقد عبر ورشة عمل تبادلت فيها الدول الخبرات والمعرفة وآخر المستجدات في مجال تحقيقات حوادث الطيران.

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