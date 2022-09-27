طيران الإمارات تحصد 9 جوائز في بنغلادش

المصدر: دبي- البيان

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حصدت طيران الإمارات تسعة ألقاب ضمن برنامج جوائز "ناقلة العام" السنوي الذي تنظمه مجلة "مونيتور Monitor" للطيران والسياحة. ونالت طيران الإمارات خلال الحفل، الذي أقيم في العاصمة البنغالية دكا، خمس جوائز ذهبية وأربع جوائز فضية تقديراً لتميّز منتجاتها وجودة خدماتها، أبرزها لقب "ناقلة العام 2022" للعام الثالث على التوالي.

وجرى اختيار الفائزين بناءً على استطلاع لكثيري الأسفار في بنغلادش على مدى ثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو. وقدّم الجوائز محبوب علي، وزير الدولة البنغالي للطيران المدني والسياحة، بحضور أكثر من 200 ضيف من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وممثلي الناقلات الجوية ووكالات السفر الرائدة ووسائل الإعلام.

والجوائز الذهبية الخمس التي حصلت عليها طيران الإمارات هي: أفضل ناقلة جوية، وأفضل درجة أعمال، وأفضل خدمة طعام في درجة الأعمال، وأفضل ترفيه جوي، وأفضل ناقلة للرحلات الطويلة. أما الجوائز الفضية الأربع فهي: أفضل درجة سياحية، وأفضل خدمة طعام في الدرجة السياحية، وأفضل برنامج لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، وأفضل ناقلة للشحن.

وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم على جائزة "أفضل ناقلة"، والمرة السابعة خلال الدورات التسع الماضية من برنامج جوائز "مونيتور"، الذي يكرم أفضل الناقلات في مختلف فئات الخدمات بناءً على استطلاع رأي المسافرين الدائمين. وأدلى هذا العام أكثر من 2000 مسافر دائم بأصواتهم من خلال تصنيف تجاربهم في السفر ضمن 13 فئة.

وتخدم طيران الإمارات بنغلادش منذ 1986، ما يعكس العلاقة طويلة الأمد بين الدولتين. وأطلقت الناقلة خدمتها إلى العاصمة دكا بعد عام واحد على إنشائها لتصبح وجهتها السابعة وتصبح بنغلادش الدولة السادسة على شبكتها العالمية التي توسعت سريعاً لتغطي القارات الست. وتسيّر طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى دكا، وهي الناقلة الوحيدة التي توفر خدمة الدرجة الأولى في تلك الدولة.

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