فلاي دبي تبدأ رحلاتها المنتظمة الى نمنكان الأوزبكية

المصدر: البيان

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تواصل فلاي دبي تعزيز عملياتها في أوزبكستان مع انطلاق رحلاتها المنتظمة إلى مدينة نمنكان بواقع رحلتين أسبوعياً.

واستقبلت رحلة فلاي دبي الافتتاحية خلال وصولها الى مطار نمنكان الدولي (NMA) برشاشات المياه التقليدية وكان في استقبال الرحلة عدد من المسؤولين وممثلي المطار ووسائل الإعلام.

وتعد فلاي دبي أول شركة طيران وطنية تسير رحلات مباشرة من دبي إلى نمنكان، ثالث أكبر مدينة في أوزبكستان بعد سمرقند وطشقند. وستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) بواقع مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والسبت.

وتعليقًا على بدء العمليات في نمنكان، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر للسلطات المختصة وحاكم نمنكان شافكاتجون عبدالرازقوف على دعمهم وجهودهم لإطلاق رحلاتنا إلى هذه المدينة. نحن ملتزمون بتوسيع شبكتنا في أوزبكستان، ونحن واثقون من أن الرحلات الجديدة ستعمل على تعزيز فرص السفر والتجارة بين بلدينا. نتطلع إلى تمكين المزيد من المسافرين من دولة الإمارات والمنطقة من زيارة هذا البلد الغني تاريخيًا وثقافيًا عبر أي من وجهاتنا الثلاثة في أوزبكستان".

قامت دولة الإمارات​ وأوزبكستان مؤخرًا بتوسيع شراكتهما، والتي تم توقيعها في عام 2019 لتغطية قطاعات إضافية، بما في ذلك التعاون الوثيق في القطاعات المالية والتعليم والأمن الغذائي والزراعة.

تشتهر أوزبكستان بمعالمها المعمارية الإسلامية الشهيرة، وموقعها على طريق الحرير بين الشرق والغرب وهي واحدة من أكبر منتجي القطن في العالم. يمكن للمسافرين من هذا البلد الوصول بسهولة إلى دبي على رحلات فلاي دبي المباشرة، بالإضافة إلى المزيد من رحلات الربط المريحة عبر شبكة الناقلة وخاصة الى دول مجلس التعاون الخليجي.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار نمنكان الدولي (NMA) مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والسبت. ستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات والتي توفر للمسافرين خيارات مرنة لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

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