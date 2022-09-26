مدن ياس الترفيهية تستعيد 90% من زوارها الدوليين

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، توافد أعداد متزايدة من الزوار خلال موسم صيف 2022، وخصوصاً زوار الأسواق الأساسية كدول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة.

وشهدت مدن ياس الترفيهية، عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، استقطاب أعداد متزايدة من الزوار، إلى جانب الحضور الكبير للأحداث الموسيقية والرياضية والعائلية، الأمر الذي يعزز مكانة الجزيرة كمكان مثالي لقضاء العطلات.

وكجزء من عروضها الصيفية نجحت باقة «الدخول المجاني للأطفال» في المساهمة في زيادة عدد الزيارات، والتي تقدم تذكرة دخول مجانية للأطفال مع كل تذكرة للكبار، وتوفر للأطفال الصغار فرصة الإقامة واللعب وتناول الطعام والكارتينغ. وحققت الفنادق في جميع أنحاء الجزيرة، بما في ذلك فنادق ياس بلازا، ودبليو أبوظبي جزيرة ياس، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبوظبي، كوريو كوليكشن باي هيلتون، أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، ودبل تري هيلتون أبوظبي رزيدنسز، نسب إشغال قياسية وصلت حوالي 90٪ خلال عيد الأضحى، ومتوسط إشغال بلغت نسبته 75٪ طيلة الموسم الصيفي 2022.

كما حققت مدن ياس الترفيهية انتعاشاً كبيراً وصل إلى استعادة ما نسبته 90٪ من زوارها الدوليين إلى وجهاتها الحائزة جوائز عالمية، من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتعليقاً على الموسم الصيفي الناجح، قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهة لميرال: «يسرنا تحقيق هذه النتائج الرائعة، ورؤية الزوار يعودون إلى جزيرة ياس مع استمرار تعافي قطاع السفر، ونتطلع إلى الترحيب بهم خلال أشهر الطقس المعتدل، وفترة الأعياد، ونؤكد التزامنا بلعب دور رئيسي في دعم رؤية أبوظبي لتعزيز عروضها السياحية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض الفريدة والتجارب الغامرة والفعاليات الرياضية الدولية على مدار العام».

وقد شهد ياس مول افتتاح 60 متجراً جديداً منذ بداية العام، بما في ذلك 20 متجراً خلال فصل الصيف، وخلال عيد الأضحى وعلى مدى 11 يوماً، زار ياس مول خلال عيد الأضحى المبارك أكثر من 82 ألفاً من العائلات، وعشاق الألعاب الإلكترونية، والكوسبلاي لمهرجان ياس للألعاب الإلكترونية، الذي أقيم في بوليفارد الألعاب الذي تم تجديده مؤخراً. كما استضاف ياس مول حملة في أغسطس لدعم اللياقة البدنية والحياة الصحية والتي شهدت تنافس أكثر من 600 مشارك في اليوم.

وأضاف سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار: «شهد ياس مول عاماً مثمراً، حيث وصلت نسبة الإشغال فيه إلى 97٪، كما استقطب مجموعة من المتاجر الجديدة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2022. ومع تزايد الإقبال على زيارة جزيرة ياس، وقرب الانتهاء من تطوير المركز التجاري بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، سنلبي توقعات عملائنا، ونوفر لهم تجارب تذوق وتسوق وترفيه مثيرة وشخصية في مكان واحد».

وشهدت الجزيرة بعيد الأضحى احتفالاً مذهلاً بالألعاب النارية في ياس باي ووترفرونت، واحتفالًا باليوم العالمي للموسيقى قدم المطرب السعودي الأسطوري محمد عبده، حفلاً موسيقياً دافئاً في الاتحاد أرينا، قدم فيه مجموعة من أغنياته الكلاسيكية، وباقة من أجمل ما غنى.

وأعلنت جزيرة ياس هذا العام عن تعيين كيفن هارت أول سفير لشؤون الجزيرة خلال دورة 2022، وذلك خلال معرض سوق السفر العربي، والتي قدم من خلالها سلسلة مقاطع فيديو كوميدية وعروض مميزة للجزيرة. كما استضافت الجزيرة لأول مرة الدورة 22 من حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في يونيو الماضي، واستناداً إلى النجاح الذي حققته حملة العام الماضي «عش إجازتك صح»، أطلقت الوجهة الرائدة حملة «ياس ياس بيبي» المستوحاة من أغنية «آيس آيس بيبي» الشهيرة من فترة التسعينيات، أضخم عرض كاريوكي في العالم على واجهة برج خليفة.

وأعلنت جزيرة ياس عن إقامة العديد من الفعاليات العالمية، حيث ستستضيف لأول مرة في المنطقة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي 2022، وعرض الأسد الملك من إنتاج شركة ديزني، كما تشهد الجزيرة عودة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022، وبطولة يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف، وعرض ديزني على الجليد تقدّم ميكي والأصدقاء.

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