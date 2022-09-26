نفاد باقات كبار الشخصيات لموسم القرية العالمية الـ27 بعد ساعة على طرحها

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت القرية العالمية عن نفاد جميع باقات كبار الشخصيات التي يترقبها الضيوف في كل موسم بعد أقل من ساعة واحدة على طرحها؛ يوم السبت 24 سبتمبر. بيعت الباقة الماسية خلال 20 دقيقة والباقة البلاتينية خلال 40 دقيقة متبوعتين بالباقة الذهبية والباقة الفضية.

ومن المقرر تسليم الباقات لضيوف القرية العالمية في غضون الأيام العشرة المقبلة قبل افتتاح موسم القرية العالمية 27، مع ارتفاع مستوى الترقب والتشويق لمعرفة هوية الضيف المحظوظ الذي سيعثر على العملة الذهبية المخبئة في إحدى الباقات.

وفي بادرة للاحتفاء بالرابح المحظوظ تدعو القرية العالمية ضيوفها بتوثيق استلامهم للباقة واطلاعهم على محتوياتها لمشاركة هذه اللحظة المميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتذكر القرية العالمية ضيوفها بضرورة تفعيل باقاتهم اعتباراً من 15 أكتوبر عبر موقع القرية العالمية الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، للاستمتاع بجميع مزايا باقات كبار الشخصيات، وللتمكن من الإطلاع على لوحة التحكم الخاصة بهم.

بالنسبة للضيوف الذين لم يشتروا باقات كبار الشخصيات، ستتوفر تذاكر دخول القرية العالمية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية أو عند البوابات اعتباراً من 25 أكتوبر 2022، وذلك وفق استراتيجية الأسعار الجديدة والمتنوعة التي تهدف إلى تسهيل تدفق الضيوف على مدار الموسم.

وتمضي الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة قدماً في تقديم أسعار دخول ذات قيمة عالية مقابل جودة ما تقدمه، والتي تبدأ من 18 درهماً فقط. حيث سيتمكن حاملو تذكرة «فاليو» من استخدامها للدخول من يوم الأحد حتى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية)، بينما تسري صلاحية تذكرة «أي يوم» طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.

وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتسخيره لخدمة الضيوف، ستقدم القرية العالمية خصماً بنسبة 10% عند شراء التذاكر باستخدام التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للقرية العالمية.

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