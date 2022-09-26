«العربية مصر» تطلق رحلات مباشرة بين الإسكندرية والمدينة المنورة

المصدر: البيان الإلكتروني

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أعلنت "العربية مصر" عن إطلاق رحلات جديدة بين الإسكندرية والمدينة المكرمة في المملكة العربية السعودية .

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار برج العرب في الإسكندرية ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، اعتباراً من 31 أكتوبر 2022.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسعدنا إضافة المدينة المنورة كوجهة جديدة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في مصر، مما يوفر للمسافرين رحلات مباشرة بينها وبين الإسكندرية. نحن على ثقة تامة بأن الخدمة الجديدة ستساهم في تعزيز قطاعي السفر والسياحة في مصر والمملكة العربية السعودية من خلال تزويد المسافرين بين البلدين الشقيقين بخيارات سفر اقتصادي تضمن قيمة مضافة وأسعار مميزة".

وتعتبر المدينة المنورة الوجهة العاشرة التي تسيّر العربية مصر رحلات إليها في المملكة، بعد كلٍ من الرياض وجدة والدمام وتبوك والطائف والجوف وحائل وأبها والقصيم.

وتشغل مجموعة "العربية للطيران" أسطولاً حديثاً من طائرات "ايرباص" A320 و A321 والتي تعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد حداثة، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية. وتقدم العربية للطيران برنامج الولاء المبتكر "AirRewards" والذي يتيح للمسافرين اكتساب النقاط وتحويلها واستبدالها بعروض السفر. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار معقولة مع خدمة "سكاي كافيه".

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