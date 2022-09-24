طيران الإمارات تختتم مؤتمرها التجاري بدبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت /طيران الإمارات/ مؤتمرها حول إدارة العمليات التجارية الذي استمر يومين في دبي بحضور أكثر من 300 من قادتها ومديريها التنفيذيين على الصعيدين العالمي والمحلي.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة جانباً من جلسات وفعاليات المؤتمر.

اشتمل المؤتمر - الذي عقد تحت شعار "معاً إلى الأمام" - على جلسات ملهمة رسمت استراتيجية طيران الإمارات القوية حول الأسطول والوجهات والمنتجات والنمو المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وأدلى المتحدثون في المؤتمر بآرائهم في مجال الطيران والسياحة والاقتصاد بمن فيهم سعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأرجون فير سينغ شريك "آرثر دي. ليتل" للخدمات المالية ونوال كيه تانيجا مستشارة ومؤلفة في مجال الطيران.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "استطعنا تثبيت أقدامنا على مسار النمو الهائل في القطاع.. وشكّل المؤتمر أحد أكبر منصاتنا لحشد قادتنا ومديرينا التنفيذيين، الذين هم أيضاً سفراء العلامة التجارية لطيران الإمارات ودبي على مستوى العالم وتم إطلاق العديد من المبادرات المثيرة على مدى العامين الماضيين وذلك بفضل قيادتنا القوية ذات الرؤية المستقبلية".

وشهدت فعاليات المؤتمر كلمات رئيسية من مسؤولين في القطاع والعديد من العروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمناقشات وورش العمل وغيرها.

ضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر كلا من عدنان كاظم والسير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات ومايكل دورسام الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة الإمارات وبطرس بطرس نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية وأناند لاكشمينارايانان نائب رئيس أول تعظيم الإيرادات وتريفور تشونغ نائب رئيس طيران الإمارات لتخطيط واقتصاديات المسارات وروغيريو لياو نائب رئيس طيران الإمارات لأبحاث وتخطيط الأسطول.

وأقيم حفل عشاء للمشاركين في اليوم الأول للمؤتمر في "متحف المستقبل"أحدث معلم في دبي والشريك الاستراتيجي لطيران الإمارات.

كانت طيران الإمارات قد أطلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية منتج الدرجة السياحية الممتازة الذي لقي إقبالاً كبيراً من العملاء ووقعت اتفاقية تجارية تاريخية مع "يونايتد إيرلاينز".

وأعلنت الناقلة استثمار أكثر من ملياري دولار أمريكي لتحسين تجربة العملاء على متن الطائرة، بما في ذلك طرح قوائم طعام جديدة وخيارات نباتية وتجارب السينما في الأجواء وتحديث 120 طائرة من طرازي "إيرباص A380" و"بوينج 777".

كما خصصت طيران الإمارات 350 مليون دولار أمريكي لحلول الترفيه الجوي من الجيل التالي لأسطولها الجديد من طائرات "إيرباص A9350" وأطلقت حملتها الإعلانية الجديدة بمشاركة سفيرها الجديد "الإوز جيري".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز